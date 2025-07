REŠILA DA IH RASUTURI!? Kačavenda uložila svaki atom snage da ogadi Gastozu Anđelu! (VIDEO)

Oglasila se struka!

Milena Kačavenda pokušala je otvorio oči Nenadu Marinkoviću Gastozu, te je na svaki način pokušala da ga udalji od Anđele Đuričić.

- Radi ono što sam joj ja rekao. Ona se nije setila sama, koliko god da ja držim, pao bih, ali eto sad ne - rekao je Gastoz.

- Ja sam joj rekla. Definitivno ne ume da proceni dobro i nema taktičnost i mudrost nimalo, a i suviše je ponosna kad joj je do nekoga stalo. Da budemo realni, celo sra*e je počelo od nje. Ja bih ti prišla da znam da me nećeš, pa otkud znaš?! Ja kad bih znala šta je iza rampe, ja bih ostala ovde. Glupa objašnjenja, nema tu ponosa. Ko hoće da živi po šablonu? Koga boli ku*ac za tvoj šablon? Idi u vojsku, radi kao neki komandir! Nije mi jasno uopšte...Mora neko da nas vidi i bez šminke, pa ovde živimo. Ako ovako živiš i napolju niko sta dobom biti neće. Šta nas boli da li si čupava ili da li će neko da te odbije - pričala je Kačavenda.

- Zacrtala je ove sezone. Grči se, bori se! Kao da meni staviš litar viskija, hoću da ga popijem al ne smem - rekao ej Gastoz.

- Ne kapira! Koga boli ku*ac za ritual, nema mekoću života. Meni je Đedović rekao: "Vitlaš, vadiš uraslu dlaku iz prepone", pa to sam što sam. Ne zanima me kako me neko vidi - rekla je Milena.

- Znači u petici je bila striktna, u šestici se polupala, a sad u šestici mora da vrati tu striktnost, ali puta 101 - istakao je Gastoz.

- Ne znači da je svaki isti. Čuj, ne mogu da te poljubim jer imaš karmin - rekla je Milena.

- Doterana je non stop, ali nemam 14 godina. Njoj je bitno da izgleda dobro uemisiji, to sve poštujem - rekao je Gastoz.

- Ima crtu tu da je toliko poesesivna. Da trebaš da ideš i da te nema do šest ujutru. Meni su ovde veze bolesne. Da je frka što on sedi sa tri druga kod rehaba... Nemaju fleksibilnost - objasnila je Milena.

Autor: A.Anđić