Žestoka pljuvačina: Anđela i Luka zajedničkim snagama ocrnili Daču Virijevića! (VIDEO)

Žestoka trač partija!

Luka Vujović i Anđela Đuričić udružili su snage i žestoko opleli po Danilu Dači Virijeviću.

- U subotu sam se jako naljtila na Daču i rekla sam mu više da mi ne dolazi - rekla je Anđela.

- Dupljak! Aneli mi je nastrašnije zamerila komunikaciju sa njim kad smo u vezi. Mi smo raskinuli u četvrtak, oni pričaju. Da li ste juče čuli moju svađu sa njim? Ja sam rekao da je najveća ljiga u kući? Ona sad sa njim pod ruku šetaju. Ona meni zamera sve, s Gastozom reč kad sam progovorio i ona meni priča o ljubavi. Evo gadi mi se samo jer meni prebacuje svaku sitnicu - govorio je Luka.

- Ne znam, meni je jako zasmetalo na anketi. Ja se sa njim na družim, a to što on ustaje za stolom da priča to je njegovo. Juče kad je ustao i krenuo da vređa Gastoza rekla sam mu više da mi se ne obraća ni za osnove stvari. Zavozao se za rijaliti i ne sviđa mi se to. Gastoz je neko moj, ja znam svoju emociju prema njemu - rekla je Anđela.

Autor: A. Nikolić