Bez dlake na jeziku!

Teodora Delić naredni mali budžet dala je Slađi Poršelini.

- Slađa mali budžet, lepa si, idemo dalje - rekla je Teodora.

- E sada da odgovorim, ti si se prošle godine družila sa mnom, a pošto si provukla krš. Ti si devojko krš, a ne možeš da dođeš do daha jer ti je Bebicin pe*is ostao u grlu. Takijeva ku*vica, Pegi ima ključ od njenog stana na Vračaru - rekla je Poršelina.

- Sandra, tebi ću da dam srednji, nemam kome drugom. O tebi nemam neke ružne stvari da kažem, već sam pričala o tome, smatram da si totalno ove sezone oštećena u odnosu tebe i Luke, tebi su se umešali - rekla je Teodora.

- Mateja i ti dobijaš srednji budžet. Što se tiče Mateje, nemam šta da ti zamerim. Imali smo ti i ja neke čarkice, ali to kada se ku*čim nešto za stolom, pa me sasečeš. Mislim da ti nikada Aneli nisi video kao devojku i to je to - rekla je Teodora.

- Ana i Korda dva mala budžeta. Jedna od malo morbidnijih tema ovde. Korda koji je uradio sve što je uradio, da ne pominjem i da se prisećamo toga, osuđujem te zbog toga. Ne možeš dva litra da sipaš u litar. Ne mislim da si normalan, katastrofa je šta si uradio Ani i šta joj izgovaraš i pričaš, a još jezivije mi je što ti to sve praštaš, pa si imala i se*s sa njim. Pričali su za tebe da si dostojanstvena, ja sam govorila uvek da se sačeka. Nisi ispala dostojanstvena - rekla je Teodora.

- Džordi, mali budžet. Smatram da si lojalna iskreno Gastozu, tu si mi ispala lojalna. U početku si se pronalazila, gledala si kome ćeš da budeš lojalna. Ti si takav lik, uvek si u senci nečijoj - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić