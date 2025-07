Nisam taknuo žensko telo, osim... Gastoz se požalio Kariću na Anđelu, za njeno ponašanje više nema strpljenja! (VIDEO)

Evo šta mu je na duši!

Nenad Marinković Gastoz iskoristio je slobodno vreme u izolaciji sa Stefanom Karićem da mu se požali na ponašanje Anđele Đuričić.

- Nije mi jasno da ti pitaš Sofiju neke stvari, ti to namerno radiš - rekao je Karić.

- Ma to je bila sekunda, jer joj je Sandra rekla da duva lepak i to sad treba da bude bauk. Ja ne znam šta bi ona želela da gledam jednu tačku i njoj u d*pe? Ne muvam se, ne prilazim devojkama, nisam taknuo žensko telo, osim Kačavenda kad me poljubi i Jordi zagrli. Ona nije normalna. To je Devica, ko šta radi one samo plaču - govorio je Gastoz.

- Čudna je - rekao je Stefan.

- Mnogo, koliko sam joj pričao na uvo i samopouzdanje i radio na njoj da sve bude super. Ja sam pričao i kroz zaj*banciju da ću da je ostavim pred finale, ne znam gde više - govorio je Gastoz.

- Ko zna koje traume ona vuče kroz živoz - dodao je Karić.

- Jednostavno je Devica, njima je takav svemir - poručio je Gastoz.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić