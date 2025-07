Uzela stvar u svoje ruke: Kačavenda pritisnula Sandru da prizna svoje emocije prema Luki Vujoviću! (VIDEO)

Rešila da je raskrinka!

Milena Kačavenda i Sandra Obradović došle su kod Drveta kako bi sa njim porazgovarale. Ovom prilikom Milena je ubeđivala Sandru da i dalje ima emocija prema Luki Vujoviću.

- Toliko mi svi idu na živce. Smorila sam se kao lav iako su svi smišljali zadatke. Sandra nema vino. Možemo li da se žalimo prvo? - pitala je Milena.

- Možete da probate - reklo je Drvo.

- Mislim da ih 25 obezbeđenja ne bi spasilo, ove lažne dame. Terza mi je rekao da sam bila traktor, a sad avion. Nije ljubav paradajz, nije moj bivši muž paradajz. Sandra je jedina učesnica koja je tebe napala. To je bilo najjače - rekla je Milena,

- Samo smo imali konstruktivnu raspravu - rekla je Sandra.

- Ja ću biti cinakroš. Gledale smo, Gastoz je poslao krivnogu Džordi kod Sofi koja je sedela ispred aparata. U međuvremenu je on prišao Sofi i kao da se pokrene. Sofi nakon toga je pobegla. Broj dva, Munja je sipao Sanjici pivce u malu plastičnu čašu. Sanjica cirka vopi, možda bude se*sa, jer ako ne najaše na lažnog steroida, nema ništa. Danas je cvilila i cmizdrila nakon klipova. Klošarka raspala - otkrila je Milena.

- Videla sam i načula da Luka i Aneli pevaju pesmu "Lopov". To je pesma koju je on meni uvek pevao. On je hteo da na sledećoj elitoviziji pevamo mi. Uzeo je pesmu koju je planirao sa mnom, radi isto sad njoj - rekla je Sandra.

- Imaš li emocije? Ja ti ne verujem - rekla je Milena.

- Ne - ogradila se.

- Meni je jasno kao dan da nije sažvakala Luku emotivno. Znam da ćeš ga prebiti kad izađemo napolje. I dalje verujem da ima emocije, u tragovima i da to nema veze sa Bajom i poklonima. Imaš li i dalje neke emicije? - objasnila je Milena.

- Postoje razne vrste emocija. Ova trenutna emocija može se nazvati besom, mržnjom. čovek me prodao na keca - povikla je Sandra.

- Nisi pi*ka, priznaj! - ponavljala je Milena.

- Nemam - ponavljala je Sandra.

