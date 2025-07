Gastozu prekipelo i zaurlao iz petnih žila: Kačavendi sasuo brutalnu istinu u lice i žestoko je isprozivao, prijateljstvo pred pucanjem! (VIDEO)

Više ne može da toleriše!

Nenad Marinković Gastoz ušao je besan kao ris u pušionicu kako bi se suočio sa Milenom Kačavendom jer je na radiju otkrila da je flertovao cele noći sa Sofi Tkačenko i tom prilikom Kačavendi sasuo žestoku istinu u lice.

- Ja sam sišao sa bine i lupio Sofi šamar iz sprdnje, šta se dešava? Ne razumem drugarice moje drage koji je vaš cilj? Odakle vam ideja da ja šaljem Jordi na Sofi? - upitao je Gastoz.

- Kakve su im ovo klošarske fore? - upitala je Jordi.

- Tako je izgledalo, ja nisam sedela s vama da bih čula šta pričate. Ti si sedeo sa Sofi, a onda si ustao i otišla je Jordi do Sofi. Ti njoj nisi udario šamar već si je pomazio po obrazu - rekla je Milena.

- Što bi ti slušala druge, a ne mene? - upitao je Gastoz.

- Ja sam to videla svojim očima, izgledalo je kao da si Jordi poslao kod Sofi. Vrlo je ružno izgledalo, a ne možeš da kažeš da ja izmišljam i lažem - rekla je Milena.

- Ti si izmislila to, ja nju nisam poslao - rekao je Gastoz.

- Odvratno je šta je uradila, sedi sa Anđelom svakodnevno - rekla je Milena.

- Jordanka ti pravi problem - rekla je Sandra.

- Ona ima pik na Sofi i ne podnosi je - rekao je Gastoz.

- Nisam primetila baš - rekla je Milena.

- Kad sam ja tebi prišao ovako? Nikada, ali ovo nije lepo. Ja sam tebi pričao, a boli me k*rac kako će drugi da pričaju. Ona meni ne dozvoljava da pričam sa Sofi jer ona ima pik na nju - rekao je Gastoz.

- Ako je ono pik, ja stvarno ne znam. Ona je sedela sa Sofi i cerekala se sve vreme. Nju boli k*rac, ona samo pravi situaciju da to izgleda jezivo - rekla je Jordi.

- Nema veze, shvatite kako želite. Problem je što si rekla da sam je ja poslao - rekao je Gastoz.

- Što je ona poludela ovako? - upitala je Milena.

- Zato što si trebala da me pitaš, a ne da pričaš sama. Ja sam sedela za ruletom jer su me bolele noge i Mateja me sklonio, a ja otišla pored Sofi. Kad smo izašli ispred izašla je Sofi i njemu lupila šamar, a ja ga teram unutra da ne bi bilo priče i klipova - rekla je Jordanka.

- Vi ste bili na šanku i ćaskali, a ti onda odlaziš kod Sofi i pričaš s njom petnaest minuta. Nema između već je sve ovo bilo. Nas petoro je isto zaključilo - rekla je Milena.

- Ovo je tvoj ozbiljan blam, stvarno sramota Kačavenda, nisam znao da se bavimo pričama kako je izgledalo već kako jeste - rekao je Gastoz.

- Ja sam sela pored nje, ali nisam mogla da iskuliram - rekla je Jordanka.

- Jordanka nema potrebe da tako vileniš - rekao je Gastoz.

- Ne može da kaže da ja guram Gastoza kod Sofi - rekla je Jordanka.

- Odvratno je izgledalo, j*biga. Gastoz kaže da očima ne možeš da vidiš - rekla je Milena

- Ne voli je jer misli da igra rijaliti sam mnom - rekao je Gastoz.

- Dobro, ali tako ne izgleda - rekla je Milena.

Autor: N.Panić