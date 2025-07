MOJ VERENIK NEIZMERNO VOLI MOJU ĆERKU! Aleks Nikolić se oglasila za Pink.rs nakon VERIDBE, pa otkrila sve detalje ljubavi i života u Beču: Kupili smo još jednu nekretninu, ljubav me je pronašla... (FOTO)

Juče je kao bomba odjeknula vest o veridbi Aleksandre Aleks Nikolić, pobednice Zadruge 6 i buduće učesnice Elite 9.

Tom prilikom, ona se pohvalila na Instagramu fotkom vereničkog prstena, a mi smo stupili u kontakt sa njom kako bismo saznali sve detalje.

Kako je Aleks istakla za Pink.rs, uverena je da je pronašla ljubav svog života, a njen verenik obožava njenu naslednicu Leonu, koju je dobila sa Filipom Carem.

- S obzirom na ljubav koju osećamo jedno prema drugom naravno da sam očekivala da će doći do veridbe, ali nisam znala da će to biti baš juče. Zaista sam prijatno iznenađena zbog načina na koji me je zaprosio, ali ne mogu vam otkriti detalje. Samo ću reći da je bilo predivno, ludo i nezaboravno. Spremna sam zato što se volimo, cenimo i pre svega poštujemo što smatram da je glavno za jedan dobar i kvalitetan brak - rekla je Aleksandra i dodala:

- Moj partner moju ćerku voli neizmerno, što je za mene najbitnije. Pričali smo mi apsolutno o svemu. ali sve u svoje vreme. Moj život je savršen što želim i svima, upravo smo kupili još jednu nekretninu. Ljubav je pronašla mene i ljubav se dešava kada se čovek najmanje nada... Ono što ti je suđeno te stigne uvek u životu i apsolutno ništa i niko ne može to da pokvari, ako je odnos zdrav i ako je od Boga - poručila je Nikolićeva.

Autor: Pink.rs