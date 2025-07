TEMPIRANA BOMBA: Luka natrljao na nos Aneli druženje sa Dačom, ona zapenila pa mu uvela novu ZABRANU! (VIDEO)

Ponovo pred pucanjem!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Aneli Ahmić i Luku Vujovića.

Kada ostanete sami sa sobom i svojim mislima i inat se stiša, koliko zapravo nedostajete jedno drugom? Možete li biti bar jednom iskreni jedno prema drugom?

- Videli ste sinoć. Poželeli smo se. Nije bio se*s, bila je vrela akcija. Naravno da je inat i bes. Neke stvari mi se ne sviđaju kod njega. Dok god bude imao takve postupke, ovako će biti. Da se volimo, volimo se. Ona njemu može biti lepa i privlačna, ali ne mislim da bi ga Anđela mogla zadržati - rekla je Aneli.

- Ja sam rekao da mi je nedostajala. Kad sam sam sa svojim mislilima razmišljao sam da lije budna. Par puta smo se sretali u dvorištu dok su svi spavali, a mi nismo mogli - rekao je Luka.

- Mi kako smo se pomirli oboje smo bolesni. Kao da nismo bili mesec dana zajedno, oidbrojavamo sate da idemo u krevet zajedno. Meni u ekstrem ide ova naša ljubav. Ja Luku volim, Janjuša ne volim. Ne mogu da upoređujem - rekla je Aneli.

- Mi smo zamislili da nismo ovde, to smo i uradili. Naravno da je bilo lepo. On nas je pomirio - rekao je Luka.

- Kad je sklopio dogovor za elitoviziju, on je do tad bio mrtav čovek - rekao je Karić.

Kažeš Aneli sa Dačom, a on je pljuvao na nominacijama. Hoćeš da se pusti tvoje druženje, deljenje cigareta i zezancije Aneli iza leđa, recimo sa Mateom i Kačavendom?

- Prokomentarisao sam na konto toga da ni Sofiji nije jasno šta on radi. Kad smo u svađi ja sam izrevoltiran. Milena je stava da je Aneli prema meni folirant, a sada je promenila mišjenje - rekao je Luka.

- Dača je neko ko je prišao Aneli u Odabranima, a ona je dala pristup. Ona je govorila da ju je on gotivio, a ja sada to verujem. Znam to iz mnogo situacija. Ispada prema njoj bolji prijatelj od većine - rekao je Luka.

- On je svaki put skakao kad bi Dača pričao. On je meni uvek bio tu da mi kaže neke stvari. jesmo se svađali, ali uvek je došao i bio vazda tu za mene. Ja mu to neću zaboraviti. Jesmo se družili na početku. Ja bih radije sa njim podelila nego sa drugim neprijateljima koji me pljuju - rekla je Aneli.

- Je l' se sad poveravaš Dači? - pitao je Milan.

- Ne. Neki dan mi je bilo teško i otišla sam kod Miće, a on me napušio. On i Kačavenda nikad u životu ne smeju prozboriti - rekla je Aneli.

- Kako se nije setila kad je Matea krenula na nju, pa sam ja skočila sa drugog kraja sobe i odgurnula Mateu - rekla je Kačavenda.

- Nisam oprostila, samo se našao svaki put tu - rekla je Aneli.

- Da on nije dolazi sveki put kod tebe, ti i ja ne bi imali bar 10 svađa. Koliko si provela sa Dačom vremena ne može da se poredi koliko sam ja sa Kačavednom - rekao je Luka.

- Je*o ti Đedović mater! On te prodao, je*o ti on mater. Ovde je isti mentor. Morate da se mirite svi! - skočio je Mića.

- Miča koji ima 65 godina zamera dečku koji ima 25 godina. Izdao je Anđelu, pa Aneli - ubacio se Dača.

Autor: A.Anđić