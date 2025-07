Aneli ponovo sumnja u prijateljstvo Luke i Ene: Zbog ljubavnog klipa joj se totalno pomutio um, više nije sigurna u njegove emocije! (VIDEO)

Šokirana!

Luka Vujović naredni je imao prilike da pogleda svoje uspomene i ljubavi koje je imao u rijalitiju, a voditeljka Ivana Šopić dala mu je reč da bi otkrio kako se oseća.

- Očekivao sam da ćemo Aneli i ja imati svađe i da će biti pet posto lepih stvari. Drago mi je što sam video sina, ali i one stare slike - rekao je Luka.

- Supruga ti ne liči ni na Aneli, ni na Sandru - rekla je Ivana.

- Pa ovo je snimak od ranije, ne izgleda sad tako. Što se tiče odnosa sa Sandrom nije ni trajao dugo, a ja sam u odnosu s Aneli i sada i prošli smo svašta. Katastrofalno mi zvuče neke reči izgovoreno, svestan sam nekih stvari sa strane, ali ne mogu da se ponosim time. Nisam bio fer prema njoj i siguran sam da je imala za pravo više puta da me vređa - rekao je Luka.

- On se loži na Aneli, ali ona nije njegov izbor. Ne mislim da će da je šutne, samo što im veza ni ovde neće funkcionisati. Njemu je najviše žao zbog sukoba sa mnom jer smo mi imali emociju, ali prijateljsku. Videli smo kad je on diskvalifikovan moju reakciju, a ona je glasala za to da se on ne vrati - rekla je Ena.

- Dve slike imaš s njim i jedino ako se niste j*bavali, pa tako pričaš - rekla je Aneli.

- Mogu i da vidim i imam svu tu sliku dešavanja šta se dešavalo, mislim da bi sve bilo drugačije da sam neke stvari znao - rekao je Luka.

- Nervira me što Luka traži podršku od nje i dopušta da ona svaki put priča ovako o meni - rekla je Ena.

- Počeću od toga da je on čim je ustao pogledao u mene. Pričao je da smo se družili, a ustvari se iskompleksirao što sam se ja ogradila od njega. On nikada nije odustajao od našeg odnosa. Blam me ovih bolesnika i ne znam koji je gori. Moram da kažem da mislim da meni drugovi ne drže ruke na guzici - rekla je Sandra.

- Mislim da između Ene i njega nije bilo prijateljstva jer nisam mala i vidim neke stvari. Aneli je svesna da on nije iskren i da je tu bilo nešto više između njega i Sandre. Istina je živa da je on imao emociju prema Sandri - rekla je Milena.

Autor: N.Panić