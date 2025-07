Kako li će reagovati na ovaj njegov gest?

Nenad Marinković Gastoz odmah nakon završeta emisije imao je specijalnu molbu za drugaricu Jordanku Denčić Džordi, a od nje je tražio da laže Anđelu Đuričić.

Naime, on je tražio da Džordi slaže Anđelu kako je on već jeo musaku jer nije imao dovoljno da jedu njih troje zajedno, a znao je da će Đuričićeva odbiti ako bude saznala da on nije jeo.

Autor: A. Nikolić