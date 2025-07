Ori se spavaća soba! Aneli zaurlala na Luku, on joj zapretio: Još jednom mi oca uzmi u usta... (VIDEO)

Haos na sve strane!

Luka Vujović i Aneli Ahmić legli su da spavaju, te su pred isto započeli novu svađu.

- Tako se ponašaš, a - pitala je Aneli.

- Kako se ponašam?! Slušaj sada šta ću da ti kažem. Ja se ne kompleksiram kada je u pitanju garsonjera, da stan od 90 kvadrata koji je prepolovljen na dva dela. Da ja ustajem i da demantujem Slađu?! Ne pada mi na pamet. Moje mesto boravka, Švajcarska, Zlatibor i Beograd. Moje mesto boravka u Beogradu neću govoriti ovde na televiziji, ti ćeš spavati gde ja spavam, nećeš određivati gde ćeš spavati - rekao je Luka.

- To je istina, šta mi imamo da govorimo ko šta ima i gde ćemo spavati. Ja nikada nisam govorila Slađi, to su njene laži, ona je meni to nagovestila...Sram te bilo što mi tvoja mama nokte poslala i neke stvari za Bajram, sram te bilo! - rekla je Aneli.

- E vidiš kako okrećeš, mene da bude sramota?! Ti si stvarno bolesna devojka, ti kažeš matorac, ti kažeš: "Pa šta je, ima toliko godina, šta je nego matorac?" - rekao je Luka.

- Žena pozdravlja Baju malo malo, a čovek je oženjen. Sram te bilo, braniš je ponovo - rekla je Aneli.

- Ja je branim?! Ja branim oca i staću na stranu oca i još jednom ga negativno uzmeš u usta, završili smo - rekao je Luka.

- Hajde izlazi iz kreveta, jer si go*no jedno - rekla je Aneli.

- Nenormalna si devojka, nenormalna, ti ćeš mene da teraš iz kreveta, pa nisam ti ja kuče, nemoj da mi se obraćaš više - rekao je Vujović.

- M*š go*no idi tamo u onaj krevet, ma m*š stoko...Opet braniš Sandru i Kačavendu, hajde me i ti pljuj sada, hajmo - urlala je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić