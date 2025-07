PROŠLOST ZAKUCALA NA VRATA: Anđela prebledela kao krpa na spomen Zvezdana, upala u najdublji očaj: Gadim se sama sebi! (VIDEO)

Nije joj lako!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a Darko Tanasijević podigao je Anđelu Đuričić kako bi joj postavio par pitanja.

- Pratili smo uspomene sa Ivanom. Zbog čega ti je u celom haosu opet bio kriv Gastoz koji je ustao da te smiri i ohrabri?

- Nije način da ustaneš da vrištiš i da se dereš. Samo je drugačije kad su drugi ljudi u pitanju, ima drugačiji pristup. Samo me još više razludi sa tim. Imala sam izliv emocija, nije mi prijalo što me ubeđuje u drugačije od onoga što ja mislim i osećam - rekla je Anđela.

- Možda je vikao da bi došlka do tebe - rekao je Darko.

- Da li si svesna da si me napušila, pa sam timpovodom počeo da se derem? - pitao je Gastoz.

- Da. Nije mi prijao ton - rekla je Anđela.

- Da li misliš da si u svom učešću imala gore stvari koje bi mogle biti u tom snimku, a nisu bile? - pitao je Darko.

- Da, imala sam. Ne mislim da je bez razloga. Ne mogu da sakrijem i isfoliram. Odvratno mi je bilo - rekla je Anđela.

- Koje situacije su te najviše izbacile iz takta? - pitao je Darko.

- Nije mi se dopao ni početak. Prvo sam videla svađe sa Matejom, pa Zadruga 6. Ne dopadaju mi se moji postupci. Obrisala bih to iz života. Svaki put mi je odvratno i gadi mi se. Trudila sam se da se iskontrolišem, ali nisam mogla. Gadim se sama sebi iz te Zadruge. Sve je mnogo loše. Ne želim da gledam i da se prisećam. Budi mi loše emocije i bes. To je godina koju bih obrisala, kao što ne bih obrisala sezonu sa Matejom. Imam pravo da se kajem. Neću moći da verujem da sam sebi to dozvolila - rekla je Anđela.

Autor: A.Anđić