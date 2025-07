Shvatila svoje greške: Aneli progovorila o problemima sa Lukom, veruje da će njihova ljubav pobediti sve! (VIDEO)

Ne krija koliko joj je stalo do njega!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Aneli Ahmić o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem i sukobima koje imaju svakog dana.

- Da li si svesna da on ima prema tebi mnogo strpljenja i tolerancije? Vidi se da je besan i da se bori sam sa sobom, a ti si ga marširala - pitao je Darko.

- Setim se nekih stvari koje je radio ovde i to mi provudi bes. Ja sam jako osetljiva. Bitno je da odemo posle rijalitija zajedno, da li u hotel ili aprtman, a mi ćemo da odlučimo. Ja sam čitav život podstanar sa svojim partnerima, zašto bih očekivala da Luka ima nešto? Ja njega nikad nisam pitala ni koji auto vozi. Oni mene hoće da predstave sponzorušom i njega da skrnave da nema ništa i da mi ne znači jer je on kuvar. Ja verujem da je on bio kuvar jer vidim kako pravi hranu, ali ja sam njega zvolela. Ja sam svesna da pogrešim prema Luki i zato se brzo pomirimo - govorila je Aneli.

- Aneli, na koji način Luka brani Sandru? - pitao je voditelj.

- Evo pričaj ti, ja sam osuđena i tebi sve ide u korist. Sva tvoja dela su se zaboravila. Ja imam osećaj da on želi da komunicira sa Kačavendom - rekla je Aneli.

- Ima da branim Luku, neka trpe za honorar - vikala je Milena.

- Aneli, kako se osećaš dok sa Lukom pevaš "Lopov, lopva", a od Sandra smo čuli da je tu pesmu posvetio njoj - upitao je Darko.

- To je glupost, ona laže i pravi spletke. Koju god pesmu da sam izabrao ona bi rekla da je posvetio njoj. Za ovo ne mogu da ga optužim. Ja njega volim, svesna sam kad pogrešim i nemam problem da kažem. Još malo je do kraja i napokon ćemo da imamo svu slobodno moguću kad izađemo i izbacićemo stres kad izađemo - odgovorila je Ahmićeva.

Autor: A. Nikolić