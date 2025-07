TI SI NAJSUJETNIJA OSOBA! Ivan osuo drvlje i kamenje po Gastozu, Luka iskoristio priliku da ga opljuje kao nikada do sad! (VIDEO)

Naredni koji je prokomentarisao ovonedeljne potrčke, Nenada Marinkovića Gastoza i Stefana Karića, bio je Ivan Marinković.

- Gastoz je najsujetnija osoba. Zaista mislim tako. Karića i Gastoza je Anđela spojila, to je činjenica. Gastoz je od samog početka znao da su se Karić i Anđela muvali. Čim je znao tako nešto, nije smeo da ulazi u verbalni dvoboj sa njim. Većina nas nema ništa specijalno da kaže na Karićev račun, ali je Anđela navukla Gastoza da ispadne ''donji'' u odnosu na njega. Želela je da Gastoz njemu zameri to što ju je postavio za omiljenu kad je bio sa njom. Gastoz je svima znao da odbrusi, samo njemu ne - rekao je Ivan, a onda se osvrnuo na Karića:

- Ja sudim o Kariću na osnovu onoga što ovde vidim. Nemam šta da mu zamerim. Ostavljam Karića, šaljem Gastoza - kazao je Ivan.

- Karić je bio na ''koledžu'', bio je Gastoz, a bio sam i ja. To je sve jedan proces gde vidiš neke stvari. To moram da naglasim. Što se tiče Gastoza, mislim da nisi bio dovoljno tu pored Anđele, kad je trebalo. Nisi zavoleo Anđelu, to je moje mišljenje. Anđela je iskrenija u tom odnosu - rekao je Luka, pa se osvrnuo na Karića.

- Kariću, dobri smo, znaš sve. Ostavljam tebe, naravno - kazao je Luka.

