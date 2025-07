Rešila da uzme stvari u svoje ruke!

Jovan Ilić - Joca novinar, obavio je razgovor sa mamom Stefani Grujić, Ninom, koja je istakla da je centar za socijalni rad dolazio na njihovu adresu, zbog aludiranja Ermine Pašović, bliske prijateljice Jovane Tomić Matore, koja je istakla da je Stefani nepodobna majka.

Da li je Vama zakonski dala starateljstvo nad detetom, dok je ona u Eliti?

- Da, jeste. Ona je i sama išla u cenar za sociljani rad, kako bi ljudi tamo nju videli, jer je Ermina nju napisala kao najgoru. Dolazili su i na našu adresu. Dobila sam i napismeno to da imamo uslove, da je beba zbrinuta. Njima stižu razne poruke, iz Švajcarske, Australije...svi oni apeluju da se Stefani oduzme dete. Ermina na Instagramu aludira na to da je Stefani loš primer za jednu majku, koristi njene snimke iz Elite i poziva ljude da idu protiv nje. Izmišljala je da je Stefani bila intimna sa mojim suprugom, kao i da smo imali grupnjake. Odvratno mi je na to da pomislim, a kamoli nešto drugo. Govorila je kako uzimam nedozvoljene supstance i kockam. Nikada ni igre na sreću nisam igrala, ne pijem ni alkohol, a kamoli nešto drugo da konzumiram. Biće tužena, do pakla i nazad. Nikada to neću oprostiti. Ja sam ipak majka, sad i baka, ne mogu da dopustim da oni takve bljuvotine slušaju.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.