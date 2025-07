Tačno se videlo da mu je krivo: Pegi progovorio o Gastozovoj sujeti zbog samo jedne osvojene nagrade na Elitoviziji! (VIDEO)

Ovo je njegov sud!

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je ugostila Pegija, prijatelja Nenada Marinkovića Gastoza. On je komentarisao aktuelna dešavanja i njegov turbulentan odnos sa bivšom devojkom Anđelom Đuričić.

- Šta kažu Burazengije? Nenad se sinoć iznervirao jer je osvojio samo pobedu SMS glasova i jer nije dobio više nagrada. Izgleda da mu to više znači nego superfinale - rekla je Dušica.

- Tačno se videlo da mu je krivo jer nije pobedio u drugoj kategoriji, iako je SMS najbitniji i najbitniji će biti i sledeće nedelje. Ja sam uvek hejter, ali naravno da nisu samo Nenadovi glasali nego i Anđelini i zato su i pobedili. Nenad voli da pravi te koreografije, njemu je to bitnije od pevanja i to mu je najveća ljubav. Možda je trebao više da uključi Anđelu, ali jednostavno tako je bilo. Krvio mi je jer nije naišao na to što je očekivao. On je umetnik, išao je na tu kartu. On je pevač i možda zbog toga nije hteo da ide na tu priču, nego više na glumu. Zbog toga me ne čudi jer u drugim kategorijima nisu shvaćeni - govorio je Pegi.

- Anđela je rekla Jordanki da joj je žao jer Gastoz nije zadovoljan, pokazala je brigu - dodala je voditeljka.

- Meni je malo simptomatično događanje u zadnjih 10-15 dana gde Anđela ozbiljno spušta loptu i pokazuje interesovanje za Nenada koje nije pokazivala u većem delu sezone. Par puta je izjavila i da ga voli, bio sam u šoku - rekao je Pegi.

Autor: A. Nikolić