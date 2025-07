Nikad iskreniji: Luka uveren da će njegova ljubav sa Aneli ojačati posle Elite, razbio joj sve strahove! (VIDEO)

Ovo su njegovi planovi sa Ahmićevom!

Voditelj Darko Tanasijević tokom emisije "Izbacivanje" razgovarao je sa Lukom Vujovićem o njegovom odnosu sa Aneli Ahmić, ali je dao i svoj sud o gorućim temama koje poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

- Kako si preživeo Elitoviziju? - pitao je voditelj.

- Baš sam malopre razgovarao sa Aneli na tu temu, meni je bilo super, a starim učesnicimaje to već viđeno. Bilo je stvarno prelepo i super. Aneli mi nije dala utisak da je razočarana. NIje očekivala jer kad je Stanija bila u žiriju nju Maja nije kritikovala, nego je pustila da Stanija ima svoj nastup i stav. Mi kad smo čuli ko je u žiriju bila je i srećna jer se svašta spekulisalo i očekivala je velike neprijatnosti. Znam da su prošle godine bile u lošem odnosu, ali to nije očekivala. Ona je prošli put bila pozitivno iznenađena da je Maja nije vređala. Sad je neprijatno kad se kraj bliži i ponavlja se nešto što je boli. Mislim da je Aneli došla spremna i znala je šta Aneli može da izazove nervozu i poremeti joj celo veče - govorio je Luka.

- Imali ste neku frku, ti se sklonio i ona te je pitala da li bi bio intiman sa Majom - dodao je voditelj.

- Da, posle mi se izvinio kad smo legli. Ja sam rekao da ne znam kako da reagujem jer hoću da budem tu za nju, kaže da se sklonim, a kad se sklonim još je gore. Kad se Ivan svađao sa Matorom ja sam rekao da budu tiši jer je i ona pre toga rekla, a ona mi je rekla da ja hoću da gledam nastup. Više nije problem ako ja gledam nastup, nego odmah imamo Stanića i Kačavendu koji će to da joj prebacuju - govorio je Vujović.

- Tražila je tvoju potvrdu i časnu reč da ćete ostati zajedno posle rijalitija. Da li veruješ da ćete vama dati šansu? - upitao je Darko Tanasijević.

- Koliko god da smo se svađali i raskidali, a znamo koliko je naša reč valida, mi posle dva dana već sednemo i niko nam ne veruje da li ćemo stvarno da raskinemo. Nisam verovao u moje reči da nećemo biti zajedno, a kako se bliži kraj naravno da mi sve češće postavlja ta pitanja i plaši se te situacije. Znamo da je prošle godine izšla tužna zbog te ljubavne priče. Ja sam ušao emotivno zauzet, ostavio sam to sa strane, ne da me čeka nego sam zanemario zarad druge devojke. Svašta sam ostavio zbog Aneli i bilo bi suludo da ostavim sve to i kažem da je bio zatvoren prostor. Treba određeni period napolju da prođe gde će da me upozna kao čoveka i vidi da me ne zanimaju stvari kao što je utorak žurka, da se napijem i sa Stanićem pravim smešne klipove. Ja napolju ne izlazim, spavam u 10 i ustajem u 8 - nastavio je Luka.

Autor: A. Nikolić