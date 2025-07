Šok!

Voditelj Darko Tanasijević tokom emisije "Izbacivanje" razgovarao je sa Danijelom Dujkovićem Munjezom, koji je izneo svoj sud o gorućim temama koje poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

- Da li će mali Konstantin posle Elite živeti sa mamom i tatom? - pitao je Darko.

- Plan nam je da živimo zajedno. Sad je već kraj rijalitija, napeti smo i smeta mi nešto što ne bi trebalo. Bilo je ozbiljnih stvari, ne ograđujem se. Jedva čekam da izađemo, mama i tata Konstantinovi će da žive zajedno. Biću na relaciji Beograd-Cirih. Na kraju krajeva moram da preveslam Stefani ako je voljna sa mnom da ide u Cirih, mislim da bi to bilo najbolje za nju, Konstantina i mene - govorio je Munja.

- Da li probleme opet gurate pod tepih? Stefani je rekla da se pretvara i da je sa tobom dobra jer mora i da joj je sa tobom prva dva meseca bilo dobro, a da je ovo sad sve fejk? - pitao je voditelj.

- Ja sam tad rekao da ne želim da budem sa njom, a onda ona to izgovara. Ja sam rekao u toku dana da ne želim da pređem preko toga i da ne želim da se vratim u krevet, a onda je ona mene na neke njene fore rekla da se vratim u krevet. Bilo je još loših stvari, a onda kaže da ne zna kako drugačije da me povredi. Ne može da sevadi na taj afekat. Ja sam rekao da ja njoj ne verujem i rekao sam da me je prošle godine pored tolike ljubavi zamenila za šest dana. Smatram da bi ovde kad bi bio drugi momak da mi tera inat to radila - nastavio je Dujković.

- Da li strahuješ da nije ta jačina emocija ili da li ima emocije prema Matoroj? - upitao je voditelj.

- Kad sam rekao da ima emocije smatrao sam da ima, kad je ušla, a sad sam i zaboravio da Matora postoji u rijalitiju. Ja sam sebi dozvolio da mi konkurencija bude Matora, a to je već dovoljni blam. Kad sam gledao svoje uspomene setio sam se kako sedim sa ozbiljnim ljudima, a sad sam sebi dozvolio da mi Matora bude konkurencija. Tu je cela krivica na Stefani. Ja njoj ne verujem, ne daj Bože napolju da se ovo desi. Tamo ne moram da je gledam, bio bih tu za dete, ali poniženja ne bih dozvoljavao - odgovorio je on.

Autor: A. Nikolić