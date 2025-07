Nervni slom Ene Čolić: Urliče i plače iz sveg glasa, Peja je oduvao kao nikad do sad! (VIDEO)

Drama!

Ena Čolić jecala je na sav glas u kući Odabranih i napadala Jovana Pejića Peju jer nije hteo da stane uz nju tokom sukoba koji je imala sa Ivanom Marinkovićem i Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Gastoz i Ivan će da mi pričaju o porodici koji je nemaju? Dva narkomana i alkoholičara mene da napadaju. Ivan i Gastoz mi ne dozvoljavaju da odgovaram - rekla je Ena.

- Ovo nije obavezna emisija, ne s*ri više - dodao je Peja.

- Jedva čekam da idem kući i da vrištim i plačem iz sveg glasa., Bogu se zahvaljujem jer imam svoj jezik šta ovde doživljavam od prvog dana. Meni ovde pljuju porodicu i degradiraju me kao majku... Meni neko da priča ova stvari, a da on (Peja) ne dođe ni da me zagrli i bar da me razume. Ne možeš da mi kažeš da me je ovaj čovek ikad voleo - jecala je Ena Čolić.

- Jao, kao plačeš i žrtva ti. Da li možeš da izađeš iz emisije? Ti si j*bala majke. Ne zanima me - rekao je Peja.

- Znaš zašto? Jer si p*čka - plakla je ona.

- Živi u svojim snovima, tvoj rijaliti me ne zanima. Je l' ti jasno? Zabole me k*rac za tvoj rijaliti - urlao je Peja.

- Kakva životna greška, ne mogu da verujem da sam sebi ovo dozvolila....Kakav mekušac, kakav jadnik. Mateja je na nominacijama zamerio Gastozu samo ono što je rekao za mene, a Peja to ne zna da kaže - nastavila je ona.

