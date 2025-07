TAJNI PLAN SPROVODI VEOMA USPEŠNO! Ana otkrila Kačavendi kako je zavarala Kordu da će ostati zajedno (VIDEO)

Totalni hit!

Ana Nikolić sela je sa Milenom Kačavendom u pušionicu, te joj je otkrila da je uspela da nasamari Stefana Kordu.

- Spakovao stvari i stavio ih u moje, rekoh: "Šta radiš to?", kaže on: "Zajedno", ja rekoh: "Izvadi, ti stavi u svoje džakove, ja u svoje"...Sve sam ja istresla, rekla sam mu: "Piši Stefan Korda, da znamo šta je tvoje, a šta je moje", sve sam to ostavila - rekla je Ana.

- A on - pitala je Kačavenda.

- Pita: "A što sad tako", ja mu kažem: "Bolje tako da nosimo kući" - rekla je Ana.

Autor: Nikola Žugić