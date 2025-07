Pre bih odabrala da nemam sina, nego da imam ovakvog: Sofija i Stanić zaorili Belu kuću, pljušte prozivke na sve strane (VIDEO)

Haos!

Teodora Delić dala je reč Eni Čolić, kako bi dala svoj sud o tome ko je po njenom mišljenju zaslužio da se nađe u finalu, ali je izbačen i obratno, ko ne zaslužuje da bude u finalu, a tu je.

- Osoba koja ne zaslužuje prostor na televiziji, a kamoli u superfinalu, samim tim bi značilo da narod podržava osobe poput njega, a to je Ivan Marinković. Ljigavi stvor, osoba koja me maltretira od prvog dana. Odvratan primer za apsolutno sve, jedino je dobar primer za to šta je loše. Keti zaslužuje da bude u finalu, a pored nje i Jelena i teta Milica - rekla je Ena.

- Ko po mom mišljenju ne zaslužuje da vidi finale je Mimas, dugogodišnji nje učesnik, nije prvi put ovde, sa razlogom ste danas u finalu, ona se nekako nije istakla. Ja ću navesti Božu, podsetiću koliko je Boža doprineo rijalitiju - rekao je Luka.

- Osoba koja ne zaslužuje da bude u finalu, to je jedan dečko koji ne treba da ide kod zubara, nego kod psihijatra ili možda neki veći medicinski problem ima. Jedno 47 ukućana minimum je uhodio, psihički maltretirao, a to je Uroš Stanić. On će svoju majku ubiti svojim ponašanjem - rekla je Sofija.

- Ja ću ubiti svoju majku?! Evo šta ona priča, m*š monstrume - rekao je Stanić.

- Meni je žao što Uroš Stanić postoji u ovom prostoru, tvoja majka tebe ne voli, u to sam sigurna. Pre bih odabrala da nemam sina, nego da imam ovakvog sina...Mnogo mi je žao što među nama ovde u kući nije Matea Stanković, nedostaješ mi, fali ta četvrta osoba u našem klanu - rekla je Sofija.

- Mama, volim te najviše na svetu, kur*vela ponovo govori da će mi mama umreti, govoriš mi da primim tvoje saučešće?! M*š go*no jedno - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić