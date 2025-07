TOTALNI PAD JORDANKE DENČIĆ! Dača obrisao patos s Džordi, Karić urnisao Stanića (VIDEO)

Ne štedi reči!

Teodora Delić dala je reč Aleksandri Nikolić, kako bi dala svoj sud o tome ko je po njenom mišljenju zaslužio da se nađe u finalu, ali je izbačen i obratno, ko ne zaslužuje da bude u finalu, a tu je.

- Ja sam s Raškom imala fenomenalne i zrele razgovore, ali se nije puno isticao. Raška bih vratila sigurno, a izbacila bih Džordanku, iritantna je i jako je loš primer za sve - rekla je Aleksandra.

- Ja smatram da ne zaslužuju ljudi da budu ovde koji su diskvalifikovali bilo koga u bilo kojoj sezoni, da ne treba da bude pohvala to provociranje učesnika, ne znaju čak ni da se istuširaju, hodaju ovuda štrokavi i prljavi. Šalje se loša slika nas svih odavde, to će biti Uroš Stanić. Dosta meni dragih ljudi su, nažalost, ispali, a to su Boža, Raško, Keti, neko koga bi vratio da čujem nešto pametno, tu su Raško i Ivania - rekao je Karić.

- Prva osoba koja bih volela da se vrati jeste Kadra, ugasio se, želeo je da izađe. Neću njega navesti, Boža definitivno fali, njegov humor i smeh. Smatram da on nije trebao da ispadne. Složiću se s Ivanom da je to Sandra, ali Sandra se trudila da svakog utorka ide kod Drveta da spletkari i da se gura u priču kod mene i Luke, zato ću navesti Mimu - rekla je Aneli.

- Ne zaslužuje Mimas, a Bakijeva energija se oseća da fali ovde, ali ću ipak izabrati Keti - rekla je Matora.

- Mislim da se Jordanka prišljamčila, mislim da je prikolica Gastozu. Generalno je devojka koja nema svoj stav, nema komentar ni na temu Anđela i Gastoz, lažinja, kaže jedno, pa onda poriče da je to rekla - rekao je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić