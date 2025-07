Ne štedi reči!

U novom izdanju emisije "Finalna izbacivanja" voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je u studiju prve izbačene finalistkinje Milanu Šarac Mimas i Slađu Poršelinu, koje su sumirale utiske po izlasku iz rijalitija.

- Nisam spavala 24 sata, fenomenalno je na Zlatiboru. Mama i tata su preponosni na mene. Uvek sam imala njihovu podršku. Nikada nisam lagala, uvek sam bila iskrena. Jako mi je drago zbog ljudi koji su mene napadali da sam blam, ja nisam blam, ja sam se samo zaljubila. Jedva sam čekala da se dotaknem volana i da spustim krov i da se malo promuvam po Zlatiboru. Znaju oni mene svi, oni mene vole - rekla je Poršelina.

- Mima, kakvi su tvoji utisci, je l' sve u redu sa Grujom - pitala je Dušica.

- On me je sačekao, potrefilo se, dovezao me je večeras. Proveli smo vreme zajedno, pričali smo, razgovarali smo dugo, onda su došli moji da me vide na par sati. Sutra ću da odem da vidim babu i dedu. Više sam ih ja ispitivala, kako su i šta rade, bili smo na ručku tata, maćeha i Nikola. Možda nisu želeli pred njim da mi kažu, ali mi nisu ništa specijalno zamerili - rekla je Mimas.

- Je l' vas je neko razočarao - pitala je voditeljka.

- Ja telefon još nisam upalila, niti sam još spremna na taj šok, sutra ću - rekla je Mimas.

- Čula sam se sa Terzinim bratom, pitaju me za stori i za sve izjave koje su izjavljivale moje bivše drugarice i kume, mislim na Aneli i na Maju Marinković. Ja nemam dlake na jeziku, Maja je ovde jednom izgovorila: "Kada ćeš da skratiš jezik", nikada! Nikad duži jezik, nikad kraća suknja! Car i ja smo se čuli, dopisivali smo se za njegov parti jedan u Crikvenici, tako da ja na more ove godine idem u Hrvatsku - rekla je Poršelina.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić