Sve je suprotno od onoga što sam je predstavio iz besa i ljubomore: Milovan ogolio dušu dok gleda Aleksandru kako se raspada od tuge za njim! (VIDEO)

Iskren do koske!

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je ugostila Milovana Minića koji je upravo napustio "Elitu" i zauzeo 30. mesto u najgledanijem rijalitiju u regionu.

- Rekao sam Aleksandri pre dva sata da osećam da idem. Teško mi je, ali to je to. Život piše romane, tako kažu... Ni sam nisam slutio da može da dođe do ovoga, više sile su u pitanju, a te sile se zovu ljubav i emocija. Ne plašim se ničega, svestan sam svega, dosta toga i znamo. Sešćemo, razgovaraćemo i biće kako biti mora - govorio je Milovan.

- Aleksandra je srčana i iskrena, mnogo je volim - dodala je Slađa.

- Ona je sve suprotno od onoga što sam je ja predstavio iz besa i ljubomore. Predstavio sam se i ja kakav nisam, ja svima volim da činim i takav sam napolju i uvek sam spreman da pružim ruku... Nešto mi nije dalo, a sve imam komentar i mišljenje. Moja najbolja drugarica uz kuće Kačavenda je Strelac kao ja, samo sam ja oštriji 30% i bez paroda - nastavio je Minić.

Autor: A. Nikolić