Presedan: Gastoz uradio nešto potpuno neočekivano, ovakvog ga niste videli deset meseci! (VIDEO)

Šokirao sve ovim potezom!

Nenad Marinković Gastoz od samog starta najgledanijeg rijalitija ''Elita 8'' poznat je kao najveseliji takmičar i kao neko ko stalno gledaocima izmami osmeh na lice. Tu titulu je opravdao do sada više puta, a pogotovo utorkom na žurkama, na kojima je uvek bio glavni i pravio sjajnu atmosferu.

Ipak, čini se da je ove noći rešio da napravi presedan. Naime, on se u jednom trenutku pokupio i otišao sa žurke, a to ni manje ni više nego u krevet. Gastoz je doneo odluku da ostatak žurke prespava, a zbog čega je to uradio, ostaje nam da ispratimo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić