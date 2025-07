NE PRONALAZE ZAJEDNIČKI JEZIK! Aneli i Luka nastavljaju da teraju inat jedno drugom, nastao haos! (VIDEO)

Bukti rat!

Naredni sagovornici voditeljskog para Borislava Terzića Terze i Danijela Dujkovića Munjeza bili su Luka Vujović i Aneli Ahmić.

- Luka, šta se sinoć izdešavalo? - upitao je Terza.

- Aneli je ponovo celu priču izokrenula - rekao je Luka.

- Ne, nisam. Kačavenda je monstrum. Vređala je Gastozovu pokojnu mamu. On nije anđeo, ali je sramota to što su mu izgovarali Bebica i ona. Što se tiče svađe sa moje sa Lukom, ako se on njoj nije prvi obratio, onda je moja greška to što sam ja tako shvatila, priznajem - kazala je Aneli.

- Ja nisam ništa loše uradio. Ako sam išta uradio, neka ide na moju štetu - kazao je Luka.

Autor: S.Z.