Ipak promenila odluku: Sofi se pokajala i pokušala da zaštiti Gastoza, ovim potezom svima zapušila usta! (VIDEO)

Promenila odluku očas posla!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka Ana Radulović pročitala je naredno pitanje za Mateju Matijevića.

- Bravo dečko kako si noćas fino i namazano zaštitio devojke na bini, a pogotovo Sofi - glasilo je pitanje.

- Mi smo dobili zadatak da plešemo na sceni i ja nisam doživeo Gastoza kao nekog ko želi da nas sabotira. Doživeo sam da mi trebamo s njim da se borimo i da je provalio šta mi radimo. Jesam ja njih kao branio, ali Dača je odmah rekao: ''Kako je on sujetan, on nam ne dozvoljava da igramo na bini'', ali ja to nisam doživeo tako - rekao je Mateja.

- Gastoz mene nije gurao niti bilo šta već se šalio sa mnom. Više je Džordi napravila problem - rekla je Sofi.

- Džordi se upalila i preozbiljno shvatila, čak je i Gastoz skočio na nju u jednom momentu. Ona je htela da se bije s ljudima, pa sam ja viknuo na nju - rekao je Mateja.

- Ja sam u tom trenutku videla da je Gastoz prema Dači bio bezobrazan, uopšte nije bilo prijatno i lepo za videti. Meni je tako bezveze to drk*nje ljudi. Ne volim kad drugi sabotiraju, zaš

Autor: N.Panić