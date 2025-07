Aneli nije prebolela Janjuša? Jedan detalj kod publike je izazvao ozbiljne sumnje! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Ana Radulović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Da li ti i dalje nisi prebolela Jaška pošto si dala kucu Dehvi da je čuvao kao što ste dali Vesnu prošle godine? - glasilo je pitanje.

- Prebolela sam, to nema veze. Ja prošle godine nisam ni znala da se Janjuš to sa njom govorio. Nisam imala kome drugome da je dam, par puta sam rekla da se pozove Lukina mama, ali se niko nije oglasio. Džehva je došla i ponela je jer me je pitala nedeljama pre toga da li hoću da je povedem. Znam da je Vesna bila kod nje, ali nisam na to pomislila - rekla je ona.

Naredno pitanje bilo je za Anđelu Đuričić.

- Kidaj Helga, ne može ti niko ništa i samo gazi - glasilo je pitanje.

- Verovatno na moje komentare i britak jezik. Mislim da nikome nisam ostala dužna i kad pričam sa strane ponovim za stolom od Gastoza, Milene, pa sve do dole. Sad kad vidim da su svi u raspravama nemam potrebu da skačem. Nisam se povukla i nisam čekala "Narod pita" da kažem. Nisam nikoga štedela, nisu ni mene. Ja sam se moda u početku suzdržavala, a posle nisam mogla. Hegla je uvek tu kad treba da iznosi svoje mišljenje na najoštriji mogući način - govorila je Anđela.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić