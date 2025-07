Ne može da se zaustavi: Kačavenda ne prestaje da blati Gastoza, punom parom oplela po njemu! (VIDEO)

Besna kao ris!

Milena Kačavenda nakon emisije "Pitanja gledalaca" sedela je ispred Bele kuće sa Sandrom Obradović i ogovarala Nenada Marinkovića Gastoza.

- Izvor problema je Jordanka. On je molio produkciju da nema majku u klipu i da glas nije čuo godinama, a to je godinama, a kako je za moju? Ja nikad nisam ostala imuna na vređanje njegove majke, a on je nerazdvojan sa ovom š*pčinom i nije čuo šta je ona meni sve izgovorila - rekla je Milena.

- Oni i sad dobacuju - dodala je Sandra.

- Neka dobacuju. Ova joj je pominjala Janjuša, ali nisam znala o kakvoj pesmi se radi - nastavila je Milena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić