ONA JE SEBE PEČATIRALA: Kačavenda proglasila Anđelu krpom, pa srozala Gastoza na samo dno, ubeđena da se plaši drugog mesta! (VIDEO)

Oplela kao nikad do sad!

Drugi sagovornik Darka Tanasijevića ispred Dubioze bila je Milena Kačavenda koja se osvrnula na Nenada Marinkovića Gastoza, ali i njegov odnos sa Anđelom Đuričić.

- Šta se desilo sa tobom i Gastozom? - pitao je Darko.

- Od onog dana, od budžeta sam zamerila, ali sam stavila sa strane. Ali od radija, kad je ova mala kretenka vređala mene i Sandru ostaal je cigla. Ne želim da ponovo bude da nekoga izdajem na samom kraju. Noćas sam bila po strani i promatrala njega i ovu prasicu. U jednom momentu sam joj rekla. Izgledalo je kao da ona dođe, pa se onda vrati do njega. Mateja je čak bio i blag sa komentarisanjem. Hteo je da ogradi Sofi i druge žene. Rekla sam joj "Kerušo, paljba odavde", a interesnatno mi je to što on govori kao: "Ma to je Džordi" - rekla je Milena.

- Opsovala si mu majku noćas - rekao je Darko.

- Jesam. Gastoz je klasična rijaliti priča, gledam kako je Anđeli uradio... Sa mnom se družiš devet meseci i sad mi govoriš da sam ti se kačila jer si Majkl Džekson. Od dana kad je meni vređana majka, a on je indirektno podržao. Znam da ne možeš da utičeš na Džordanku, ali ne možeš ni da kažeš: "Gazi". Da su Sofija ili Sandra vređale Gastoza na tako brutalan način, ja bih odreagovala. Rekla sam da ću da mu je*em mater jer je nekako očekivao kad je video sinoć da idem ka njemu. Imao je deset dana da priča sa mnom, pa šta ćeš ti u pola četiti motka pijan da pričaš sa mnom. Prilazi posle toga Bebici. Anđela i Gastoz su Teodoru branili od Bebice. On će možda pričati i da je sa mnom bio. Kad je sve to bilo u kazinu, ova mala prasica je krenula na mrtvu mamu, pa da slaže sinove. Ja nisam skontala da se sukob iz kazina nastavio. Tri puta sam mu dobacivala: "Gastoze šta radiš 72 sata do kraja?!", a onda je ona, pit bul, došla da brani Gastoza. Ja kad je*em mamu je*em mamu u brk. NJega uopšte ne zanima što danima provocira. Što Sandru ne može očima da gleda? - ispričala je Milena.

- Rekao je danas da ste ti i Anđela bolesnice - rekao je Darko.

- Jeste, zato sam ja danas u bolničkoj opremi. Elitovizija se us*ala u život favoritima. On je do te mere sujetan, rekao je Mateji: "Da mi ti uzmeš četiri nagrade". Šta je Mateja kljakav? Pokazao je da ne zna kako će izdržati ako ANđela bude prva. On je sebi naravio lepo, ako Anđela bude prva onda je ona njegova čupri šuplja. Užasno mi je mišljenje u ovom trenutku o njemu. Kada je neko od nas video da neko provocira? Dokle ćete da mi se*ete na glavu i da mi se izvinjavate? Bojim se da se boji da će Anđela pobediti - rekla je Milena.

- Kakvo ti je sada mišljenje o Anđeli? - pitao je Darko.

- Ta njena izjava kad je Pavle u pitanju jeste ostavila neki pečat. Ona jeste provukla, ali dobar deo nije čuo: "Naći ću milionera, imam više para od Pavla". Pokazala je da je znala šta radi. Jeste krpa. Ona jutro kaže da će ga braniti od ljudi koji žele da ga diskvalifikuju, a prizor, Gastoza niko ne napada, Bebica leži. Vidimo da je Anđela sada super sa Urošem jer joj treba. Nadmetanje njihovo je u toku - rekla je Kačavenda.

Autor: A.Anđić