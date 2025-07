Nikola Vujović Bajo, otac finaliste "Elite" Luke Vujovića, dan uoči superfinala rijalitija oglasio se za naš portal i prokomentarisao sve goruće teme.

Prošle noći održano je još jedno izbacivanje u nizu, a budući da su nakon prvog preseka glasova bili ugroženi i njegov sin Luka i nesuđena snajka Sandra Obradović, za koju on zdušno navija, mnogi su se zapitali za koga od njih dvoje Bajo glasa.

- Ja glasam za Luku, ali isto tako i za Sandru. Imam dva telefona, sa jednog glasam za Luku, a sa drugog za Sandru. Luka ima od Aneli te grupe, to vode Sita i Biljana, mislim da glasaju za Luku... Ja tamo nemam učešća, one me tamo pljuju najstrašnije. Vređaju me, ali ja ovamo koordiniram, imam 5-6 grupa "Sandra i Luka", oni za Sandru glasaju... Podjednako glasam za njih, kao što ću sve u životu podjednako da im pomažem. Pričaćemo o tome kada dođe vreme za to, samo da Luka završi sa svojom igrom - rekao je on za Pink.rs.

Osvrnuo se i na gostovanje Site Ahmić u emisiji "Pitam za druga" na RED TV, gde je istakla da Vujovića štedi samo zato što je otac Luke, partnera njene sestre Aneli Ahmić.

- Sita ne mora da me štiti, može da piše šta hoće. Može da kontaktira ljude iz Bileće, znam i ko joj daje informacije, sve sam saznao. Nek radi šta hoće, ja je ne mrzim. Raspitao sam se o njoj, imam sačuvano nešto za nju ako krene. Čuo sam kako je u Sarajevu zovu, nešto kao "četiri od pet", nešto kao ona kafa 3 u 1... Nebitno. Situ neću da diram, ona nek čačka mene pomalo. Ne mora da me štiti, nek udari slobodno, jer ona ne zna da udara na Rusiju. Verujte mi, udara na Rusiju! Tako je probala i njena majka, moja drugarica Grofica, pa vidi da se ne isplati. Šta ja mogu o njima da pričam, one to ne mogu da progutaju, ali neću jer je Luka sa njihovom ćerkom, sestrom. Nikada nisam psovao ni Anelu (Aneli), ni njih. Anela me je pljuvala, nabijala na onu stvar, majka me je pljuvala, ali ja ćutim i čekam da izađu, pa da sednemo ja i moj sin. Ako on odluči da je to njegova sreća, svaka čast, ali jedna stvar je jasna - nikada Anela neće dobiti podršku od mene, po cenu da mi se niko više ne javi u životu - odlučan je on.

- Vidim po informacijama koje kruže, kojima Sita barata, da joj Biljka, moja bivša supruga, prenosi to sve. Znam po nečemu... Vidim da ona ima neke informacije, i ja preko druga bacim jednu lažnu foru u Beograd, jednom zajedničkom Biljaninom i mom drugu, i vidim Biljana Siti to dojavila... Znači, odatle vetar duva! Ali, ja ćutim, pa kad izađe Luka, ja ću da kažem ko je Biljana Vujović - najavio je Vujović.

- Biljana je rekla da je onaj koji je vređao mog sina moj doživotni neprijatelj, to je istina, ali se Biljana zaj*bala malo, namestila je Amelu, Situ i Groficu. Kako? Baš tim što je rekla. Znači, njih tri su moji doživotni neprijatelji. E, Biljana, Biljana... Kako namesti svoje drugare!

Prokomentarisao je i Erminu Pašović, bivšu učesnicu rijalitija, koja je prethodne noći gostovala sa Sitom na RED TV.

- Javljaju mi da me je komentarisala i neka Ermina, koja uopšte ne znam ko je. Raspitao sam se, rekoše mi drugari:"To je ona rošava, znaš kad smo se zezali, kad smo je bacali jedan drugom kao kad se igra između dve vatre", ja reko:"Ne interesuje me, ne znam ko je". Kažu da se oporavila, da lepo izgleda, pa neka obiđe moje drugare, neka mi piše, ja ću joj reći koji su to drugari - u svom stilu poručio je Bajo.

- Moje mišljenje je da rijaliti tek kreće kada izađe Luka, pa da vidimo ko je ko, ko je kakav, ko je šta uradio i sve ostalo. A to što oni govore da ja ponižavam svog sina, ja to ne radim, nikada ga niko neće poniziti koliko ga je Amela ponizila! Nikada niko! Samo pokušavam da mu dođem do mozga! Sve radim da bih dopreo do njega, ali izgleda da oni lavovi ispred kuće ozbiljan posao rade. Videćemo, borićemo se protiv lavova - poručio je on i dodao:

- Neka sačeka moj Noa svog oca, pa ćemo onda, kada se malo odmore i ohlade glave, da vidimo ko je Baja, a ko...

Autor: D. Tanasijević