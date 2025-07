EMOTIVNA BURA! Marko briznuo u plač nakon što je čuo majku, rasuo se na sitne komade, pa progovorio šta mu je najveći teret na duši! (VIDEO)

Nije mu lako!

Naredn video-poruka bila je namenja Marku Stefanoviću, koja mu je poručila da ga se porodica nije odrekla i da su mu njihova vrata uvek otvorena, što je izazvalo pravu emotivnu buru u njemu, te je zaplakao.

- Mene je samo povredilo to što su rekli za stan. Ispada da mama staje na tatinu stranu. Koga boli ku*ac da li sam ja stan uzeo ili nisam. Moj otac radio samo ono što on voli, nikada se nije pitao da li se ja dobro odećam i kako je meni. Loše se ponašao prema meni, to je činjenica. Koga s druge strane boli uvo za moj odnos i kakvu ja vezu imam. Meni nije bitan novac, to je samo kap koja je prelila čašu, da se razumemo. Ja celo vreme razmišljam da li sam svojim postupkom povredio nekog, a niko ne brine o tome da li je mene povredio. Ne znam kako da objasnim - kazao je Marko.

