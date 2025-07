Bez dlake na jeziku!

Naredna koja je čula šta najdraži imaju da joj poruče, bila je Sofija Janićijević, a odmah nakon nje usledila je Jovana Tomić Matora.

- Oni sui moja snaga i podrška, znaju da mislim na njih i oni uvek misle na mene - kazala je Sofija.

- Pozdrav veliki za njih. Desilo se šta se desilo među nama, ljubav je bila velika i eto - dodao je Terza.

Naredna je Matora prokomentarisala svoje uspomene.

- Drago mi je jer sam videla Erminu, mog oca, to mi je najemotivnice. Čudno mi je jer me je pozdravio Stefanin drug, ali dobro, on je dobar čovek. Što se tiče ostalih stvari, ja samo moram da kažem da ne mislim o tome što nisu Draganu pozdravili, na mene su se fokusirali - kazala je Matora.

- Dragana, samo da znaš tvoja porodica nije želela da pošalje poruku podrške, ne želei ni da čuju ni za tebe - rekla je Ivana Šopić Dragani.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.