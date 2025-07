I dalje ne veruje! Luka preponosan na to što njegov sin pozdravlja Aneli, progovorio i o Baji: Snimio je ljuljašku na kojoj sam... (VIDEO)

Šok!

Sledeća video čestitka podrške porodica bila je za Luku Vujovića, te su se na ekranu pojavili njegov sin Noa i njegov otac Bajo.

- Ovo je moj sin, vidim da je u Beogradu. Prolazi mi hiljadu slika kroz glavu. On je pametan jedan dečak, prezabavan je. Ma Baja je zaj*bant, on se šali sto odsto, snimio je da me je isprovocirao. Snimio je ležaljku gde sam non stop pričao o Aneli - rekao je Luka.

- Terasa, ljuljaška. Ja sam rekla da ću se sa Bajom videti, odvešću ga na ručak da mu se odužim, očekujem da će me dočekati - rekla je Sandra.

- Drago mi je da je sin pozdravio Aneli, moj sin dedu voli najviše - rekao je Vujović.

- Presladak je dečak, jako lepo priča, drago mi je da je Lea sa njima. Divan jedan dečak, pametan je, meni je čast kada me deca roditelja njihovih vole - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić