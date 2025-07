Mržnja prema Gastozu ujedinila Kačavendu i Enu: Zaboravile kako su se blatile, pa zajedničkim snagama oplele po njemu! (VIDEO)

Šok preokret pred superfinale!

Nenad Marinković Gastoz bio je glavna tema ogovaranja u pušionici. Animozitet koji imaju Ena Čolić i Milena Kačavenda imaju prema njemu ponovo ih je ujedinio, pa su zaboravile na sve teške reči i zajedno žestoko oplele po Gastozu.

- On je opleo sve u šesnaest... Matora je komentarisala kad se vređa na taj način da si isti. Ja sam njega opomenula tri puta, Džordanka me napala tri puta. Ja sam njega htela da pitam da li je to čuo, a on kaže da sam došla da branim vreću g*vana. Onda sam ja rekla: "Ajde sad p*čko vuci pokrivač". Ja ne radim to preko kmetova, nego direktno, pa da vidi kako po tuđem d*petu ne boli. Ume da kaže da mu se ne stavlja majka jer joj nije čuo glas, a mene su odavde izveli da mi kažu da mi je mama mrtva, a za to ga boli k*rac. Ja sam ovde dala mami 40 dana i godinu dana. On je sa mnom jeo, a boli ga k*rac što mi vređa mrtvu mamu. Pitajte mene šta bih Sandri rekla da mu je j*bala mrtvu mamu - govorila je Milena.

- Pa kao i meni što si govorila - rekla je Ena.

- Izdaja? Neka me osude. Šta je sa Anđelinom izdajom Karića? Neka on pozdravi Pavla. Da li je poenta što sam ja komentarisala ili šta je on uradio? - nastavila je Kačavenda.

- Za nominacije sam rekla da nas je sve popljuvao jer je rekao da smo ga mi sačuvali da bi se zabrinuo da je loše čovek i da ga mi hvalimo. On da je pobedio Karića u nadmetanju on bi likova, a ovako nas je popljuvao - govorila je Ena Čolić.

- Kad sam otišla da operišem šaku niko nije znao da ću da se vratim, a Karić je skočio iste sekunde i nema jutra da mi nije prišao, spremio ili doneo - dodala je Milena.

- Gastoz nikad nije ni Jordanku došao da budi koja mu je najbliža, nego smo je mi budili, Keti i ja - dodala je Ena.

- Keti mi nije jasna, ali to možda radi iz mržnje prema Anđeli. Ja sam njoj rekla da se kloni, da joj ne j*be majku ceo sto, a ona nije razmišljala na taj način. On je mnogo loš čovek, došao je ovde po 100.000. Ima razlog on što napada Bebicu, a mnogi misle da su ovde zvezde - pričala je Milena Kačavenda.

