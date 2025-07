KARAMBOL: Marko Stefanović probija zidove urlicima zbog okršaja njegove majke i Sanje Grujić! Istina izašla na videlo, ovo je krio mesecima (VIDEO)

Žestoko!

Marko Stefanović pobesneo je kao ris kada je od voditelja Milana Miloševića saznao detalje žestokog okršaja Sanje Grujić i majke Marka Stefanovića, te je tom prilikom priznao da nije živeo sa svojom devojkom od maja do novembra.

- Jedva čekam da izađem jer se moj odnos pljuje, a moja majka stoji uz mog oca. Šta mene briga da li će moja majka da oprosti mom partneru? Sanja me nikad nije terala da biram, bila mi je najveća podrška kad mi je rekao otac da nema mesta za mene u kući. Ona će da zataškava priču. Oni bi da pljuju moj odnos i predstavim se lažovom, a zašto bih ovim ljudima pričao o svom odnosu? Opet on treba da uzme pare. Ne odgovara mu jer sam ispričao moje detinjstvo. Moja majka prva ide jednom godišnje u Leskovac i nije joj bitna porodica nego muž sa kojim ima decu. Ne može da pravi od mene lažova. Ja sam rekao da nisam hteo da pričam neke stvari o svom odnosu ovde ljudima, što bih pričao? Ona nije stala iza mene kad hoće da stane uz mog oca i predstavi mene lažovom. Što bih pričao o svom odnosu? Kakav je otac ako me proda za 30.000 evra? - besneo je Marko Stefanović.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić