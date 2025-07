Stojim uz Sanju kao moja majka uz mog oca: Marko ne prestaje da besni, cimerima koji ga osuđuju da okreće leđa porodici zapušio usta! (VIDEO)

Ne smiruje se!

Marko Stefanović razgovarao je sa Jovanom Tomić Matorom od svojim porodičnim problemima, pa još jednom svima stavio do znanja da stoji uz svoju devojku Sanju Grujić.

- Ja sam njemu zamerio kad mi je rekao da me je hranio 18 godina, bila mi je to katastrofa. Ja sam mu rekao da odlazim, a on mi je rekao da ništa ne očekujem od njega. Mene je pogodilo da mi na odlasku to kaže i da ne siđe da se pozdravi sa mnom - govorio je Marko.

- Milan kaže da je Sanja vređala tvoju majku, nemoj to da opravdavaš. Videćeš kad izađeš, ne znaš šta je bilo u studiju - rekla je Matora.

- Ja uz Sanju stojim kao što moja majka stoji uz mog oca. Neće ona da bude kriva za to - poručio je Marko.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić