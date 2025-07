Ništa mi neće poremetiti odnos sa Stefani: Munja brutalnim rečima potkačio Matorinog oca! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je spektakularno superfinale najgledanijeg rijalitija u regionu "Elita 8". Voditelj Milan Milošević ispred studija u Šimanovcima dočekao je Danijela Dujkovića Munjeza koji je zauzeo 20. mesto u superfinalnoj noći osme sezone.

- Nisam kriv ni za šta, svoj stav i karakter sam pokazao, uvek sam govorio ono što mislim. Neću da budem poltron i da govorim šta ne mislim. Završio sam kao dvadeseti, nisam nezadovoljan - rekao je Munja.

- Da li se kaješ zbog reči koje si uzgovorio Matoroj? - pitao je voditelj.

- To nije bio rijaliti, to je afekat. Neka on pogleda sovju ćerku u oči i razgovara o njenom životnim postupcima. Ja sam na moje roditelje ponosan. Ne interesuje me šta kaže Nina, sa mamom ću da porazgovaram kakvo mišljenje ima, razgovaraću sa njima, sklopim kockice. Ništa mi neće poremetiti odnos sa Stefani - dodao je on.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić