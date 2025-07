IMALA ODGOVOR: Nakon što je Aneli optužila Enu da je folirant, Čolićeva joj jednim gestom sasula sve u lice (VIDEO)

U večerašnjem izdanju emisije Narod pita, voditelj Milan Milošević ugostio je Enu Čolić i Aneli Ahmić.

Usledilo je novo uključenje, Jovana iz Batajnice se uključila u emisiju, pa se obratila Anli:

- Aneli mknogo ti se promenilo ponašanje u studiju kada je u pitanju Narod pita, drčna si - rekla je gledateljka.

- Ne dozvoljavam da me gaze - rekla je Aneli.

- Bila si danas drčna, nemoj to, ružno je. - rekla je Gledateljka.

- Čula sam da si rekla da će potrajati veza sa Lukom,ja u to ne verujem, moram da kažem to za tužbe mi je ružno, mene zanima da li želiš da budeš voditeljka - upitala je voditeljka.

- Ne želim - rekla je Aneli.

- Morađ to gospodža da ispraviš - rekla je gledateljka.

- Tako se priča u Dubroviniku, ja to menjati neću - rekla je Aneli.

- Ti nisi iz Dubrovnika, ti si uz Bosne, ali dobro ja sam ti sreknula pažnju - rekla je gledateljka pa se obratila Eni.

- Prelepa si, ne može ti niko ništa, ali ne daj se, biće sve dobro i lepo. Meni je jako žao što ti se to desilo, ja imam žensko dete i ne znam kako bi to podnela. Želim ti sve najlepše, naklon do poda za sve! Molim te Peja je fin dečko, ali nije za tebe, tvoj ulazak je zasenio sve, pobiše se ljudi oko pite - rekla je gledateljka.

- Ja ne verujem u to, tu njenu priču - rekla je Aneli.

- Ja o tome nisam htela da pričam, nisam htela da budem žrtva, ali svakako nisam kao Aneli koja se slika na kanti - rekla je Ena i pokazala sliku.č

