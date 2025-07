Sve veća tenzija na Pinku: Gledateljka raspalila paljbu po Anđeli, žestoko udarila na njen odnos sa Gastozom! (VIDEO)

Imala je brojne kritike na njen račun!

U večerašnjoj emisiji "Narod pita" voditelj Milan Milošević ugostio je bivše učesnike "Elite" Anđelu Đuričić i Stefana Karića. Usledilo je novo telefonsko uklječenje.

- Krenula bih od Stefana, lepo izgledaš kao i uvek. Ti si meni uvek isti u svim sezonama, kulturan, odmeren i jedna konstanta. Jedna mirna luka, miran karakter i dečko koji zna šta hoće i šta želi. Počeo si da komentarišeš, to ti odlično ide, to što si bio tolerantan kapa dole. Moram da se dotaknem privatnog života, klipove videla nisam, videla sam hoškanje i da je tebi Šavija opalila tri šamara. Molila bih gospođu Helgu da se opredeli večeras da bude nešto između jer nema balans da ne izigrava javnog tužilaca, jer ona to nije - govorila je gledateljka.

- Naravno da sam vas čula. Trenutno se Helga javila - odgovorila je Đuričićeva.

- Da li znaš ko si ti i opiši mi sebe? - pitala je gledateljka.

- Samo naruči. Šalu na stranu, vaše mišljenje me ne zanima - dodala je Anđela.

- Ne znam da li si Helga ili robinja iz sezone u sezonu si plivala u raznim ulogama. Ti kao nisi znala ko je Gastoz, a njega zna ceo svet, to je kao da Bebica nije znao ko je Miljana, a Miljana je za tebe zvezda. Jedno sad prosto pitanje pošto je Stefan za tebe kvantna fizika, došla si da glumiš, za stolom si Helga kad treba da ostaviš prijatelje, au ljubavnim odnosima birašp malu nevestu i skupljaš jeftine poene i bakice koje su željne ljubavnih priča. Zašto ne biraš normalnu priču gde su dostojanstvena nego si uvek neka robinja? Prestani da glumiš robinju, nisi Luna, nisi Maja, a ti ni ne znaš ko si. Mogu da je pitam i ko je bila Frida? - rekla je gledateljka.

- Sad ću da Vam odgovorim, samo naručite. Vožnja - rekla je Anđela.

- Ljubavna priča ti je bila smešna, htela si po svaku cenu da izađeš sa Galetom. Ja ne mogu da hvalim nešto, kad ti za hvalu nisi. Ti si najveća katastrofa koja se pojavila na televiziji - nastavilaje gledateljka.

- Odgovarala sam na sve što sam imala, ne zanimaju me pitanja ljudi i svoje ptivazne stvari ne želim da komentarišem. Tu sam da prihvatim osudu i kritiku, pohvalu - dodala je Đuričićeva.

Autor: A. Nikolić