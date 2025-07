Gledalac osudio Karića, otkrio koja mu je JEDINA GREŠKA, pa vinuo Anđelu i Gastoza u nebesa (VIDEO)

Iskren do koske!

Voditelj Milan Milošević poželeo je dobro veče i narednom gledaocu za večeras.

- Mislim da ovi sa sela imaju veće prednosti da uspeju, a Gastoz je iz sela Grabovac. Tačno je, živiš u očevoj kući i kupaš se u očevom bazenu, pa dobro, pa šta?! - rekao je gledalac.

- Zamislite da sam stvarno Karić Karić, vešali bi me - rekao je Karić.

- To što si uzeo Anđelu za omiljenu, to je greška, mislim da ti Mića nije dobar prijatelj, čovek koristi 300 reči iz srpskog jezika. Ti si rekao da nisi oprostio ništa i da ne opraštaš, to me je strašno zaparalo...Anđela ima osobine koje će morati da iskoriti, taj njen karakter: "kod mene to ne može", to ne može baš. Ima Gastoz taj porodični osećaj, ima mekanu dušu, ima svoje kvalitete, inteligentan je - rekao je gledalac.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić