Zaslužujem da mi donese flašu pića: Gastoz progovorio o Sofi, evo šta nakon svega misli o njoj! (VIDEO)

Otvorio karte!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza i Milenu Kačavendu. Oni su izneli svoje mišljenje o Sofi Tikačenko.

- Ajde da prokomentarišemo trećeplasiranu Sofi - rekla je Ana Radulović.

- To je njegova tema - dodala je Milena.

- O Sofi nisam menjao mišljenje, rekao sam da je simpatilna, draga i lepa, dok je Milena na neki način rekla da je promiskuitetna, da je neverovatno kako je naučila jezik i indirektno rekla da je k*rvatina - rekao je Gastoz.

- Secite ovo, tužba - poručila je Kačavenda.

- Kad su pobedili na "Elitoviziji" ona je postala mila i draga, više nije bila namazana. Od Sofi čekam jedan viski kad se vidimo i da kaže: "Gale, hvala". Mislim da zaslužujem da mi donese flašu pića, to je moje mišljenje otkako sam izašao napolje i to sam lično rekao. Mi smo bili kod Amidžića, nije imala šta Anđela da mi zameri. Nije imala ni tad (u rijalitiju), jela j g*vna, ali nema šta. Meni je drago što me je uvek bolelo uvo šta ću da kažem, a to je podržalo 40 i nešto procenata - dodao je Gastoz.

- Šta si rekao? Ponovi? On zna kakva sam ja baraba, neka s*sa k*rac narkoman - rekla je Milena.

- Kakvo mišljenje imaš o Aneli? - pitala je Ana.

- Luku sam zapratio, a Aneli ima novi profil. Ona je slagala da nije mogla da prepozna mog prijatelja - rekao je Gastoz.

- Kao ti Pavla? Kao ti Anđelu? - pitala je Kačavenda.

- Šta hoće ova od mene? - pitao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić