Nenad Marinković Gastoz prošle je noći gostovao u emisiji "Narod pita", a pre samog početka emisije pobednik Elite odgovarao je na pitanja pratilaca zvanične Instagram stranice Pink.rs.

Kako je u okviru rublike "Insta Rešetka" za Nenada Marinkovića Gastoza stiglo pregršt pitanja, morali smo da izdvojimo ona najaktuelnija pitanja koja su se najviše puta ponavljala.

- Da li imaš u planu da se uozbiljiš, imaš 33 godine, Anđela zaslušuje da ima ozbiljnog dečka? -glasilo je prvo pitanje.

- Nemam nameru da se uozbiljim, smatram da živim jako ozbiljno jer ovako da živiš i preživiš je ozbiljna priča -rekao je Nenad.

- Zašto ne zapratiš Anđelu na Instagramu? -glasilo je naredno pitanje.

- To je naš plan, zapratićemo se onog trenutka kada se budemo pomirili -rekao je Nenad.

- Da li planiraš i kad da zaprosiš Anđelu? -glasilo je naredno pitanje.

- Nisam nikada ni planirao -rekao je on.

- Da li si drugar sa povlasticama kao što je bio Pavle? -bilo je jedno od pitanja.

- Da li je on ikada bio njen prijatelj sa povlasticama. Nemam nijedan dokaz da je Anđela bila sa Pavlom u vezi -rekao je on.

- Gde češ pametno da uložiš novac i da li ćeš pametno da ga uložiš? -glasilo je pitanje.

- Neću -kratko je rekao on.

- Ako ti i Anđela živite kao drugari, ko spava u spavaćoj, a ko u dvenoj sobi? -glasilo je pitanje.

- Oboje spavamo zajedno i imamo neki elitarski odnos -rekao je Nenad.

- Jesi se uverio koliko je Anđela bila u pravu za Sofiju i Sofi? -glasilo je pitanje.

- Ne treba ona nešto da bude u pravu, Anđela je za mene jedno malo dete koje je tek počelo da trči, ja sam prenamazan -rekao je Nenad.

- Da li ćeš nastaviti da se baviš muzikom? -glasio je pitanje.

- Uložiću dosta vremena i par stotina eura i napraviću najveći hit na Balkanu. To mi je u glavi, samo mi je potrebna fora i da imaš par zanimljivih reči, ima neku ideju -rekao je on, pa najavio da će se to odigrati u skorijem periodu.

Kako je izgledao ceo razgovor sa Nenadom, pogledajte u nastvaku:

Autor: M. V.