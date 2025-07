ŠOK: Stefani je ipak znala da je trudna? Priznanjem o drugom stanju iznenadila sve! (VIDEO)

Ironija ili iskren odgovor?

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Jovanu Tomić Matoru, Stefani Grujić i Danijela Dujkovića Munjeza.

- Matora, velika podrška za tebe. Izgubila si majku, ali mogu da jhe zamenim i da ti održim jednu lekciju za tvoje dobre namere koje si iskoriste. Matora, imaš veliku dušu i svima hoćeš da pomogneš, a najgora si po sebe. Ispadneš ti kriva, a sve te devojke su tebe jurile. Gledam Gastoz i dotična presveta kako se ljube, a ja mislim da je on izgubio velikog prijatelja, a to si ti - govorila je gledateljka.

- Ne mogu da kažem kao za ostale, normalno je da izabere svoju devojku. Bilo mu je krivo kad su rekli da sam ja nešto spomenula prva, a on je prvi meni pomenuo kako nisam brinula o svojoj prodici. Ovako je najbolje i fer, a ne da se družimo lažno. Ja sam njemu htela da kažem neke stvari, čak i kad je bio klip za anus nisam mogla direktno da kažem, pa ne bih to iznela i da se blamiram, a da me ljudi demantuju - pričala je Matora.

- Ja garantujem da od tebe veze nema ništa, a onda će da vidi da si mu ti bila prijatelj. On je tebe povredio. Za tebe sve pohvale. Stefani je kao u postporođajnom stanju, a rađali smo i mi decu - nastavila je gledateljka.

- Ja to nisam govorila i ni u jednom trenutku se nisam vadila na to - dodala je Stefani.

- Munjo, ne znam čemu tvoja mržnja prema Matoroj? Stefani nije znala da je trudna, može da zna mesec ili dva, ali posle da ne primetiš i da nemaš simptome, pa to je smešno - govorila je gledateljka.

- U pravu ste, znala sam - rekla je Stefani.

- Što ste onda čoveka pravili majmunom? - pitala je gledateljka.

- Pa evo sad zna, i? - odbrusila je Grujićeva.

- Ne možeš da daješ primedbe Matoroj koja je bila uz tebe - nastavila je gledateljka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić