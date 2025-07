Šok!

Voidteljka Ana Radulović u emisiji "Narod pita", pitala je Jovanu Tomić Matoru da prokomentariše odnos Munje i Stefani.

- Normalno je da imaju zajednički život jer imaju dete i pomirili su se. To mi je normalni sled događaja - rekla je Matora.

- Ja nigde i niakd nisam rekao da sam pretsao da volim Stefani - rekao je Munja.

- Ja sam pričala svašta. Vidi se da sam jedna nula što se tiče stava i karaktera. Sve se promenilo kad sam ga videla. Shvatila sam da je sve to bio trip i kajem se svega - rekla je Stefani, nakon čega se uključila gledateljka:

- Obratila bih se Matoroj prvo. Izjavljujem ti saučešće za tvoju majku, znam da ti nije bilo lako, a nije ni danas. Nemam ništa protiv bilo čijeg opredeljnja. Jako sam razočarana zato što vas ljudi toliko kritikuju sve zajedno i toliko postavljaju svoje direktive. Roditelji moje generacije mnogo vole da vode život svoje dece. To je jako pogrešni i zbig toga deca mnogo grešaka prave. Roditelji misle da što više decu pritiskaju da će biti bolja, a zapravo deca beže. Jako je lepo što si tako darežljiva. Ti se nikad nećeš promeniti. To je tvoja lepa osobina. Budi ono što ti jesi. Kakvu god grešku da napraviš, naučićeš nešto i shvatiti. Munjo, obožavam te! Mislim da ti apsolutno, ako želiš da odnuješ porodicu sa Stefani, da vi morate da uđete čisti unutra. Ti si u pravu i tvoja mama što ste tražili DNK. To je pošteno. Stefani ne bi trebala da se ljuti i ne bi trebao da joj proradi ego i sujeta. Celog života ćeš razmišljati o tome. Svašta se dešava. Možda se njoj omaklo. Možda se njoj učinilo da je sa tobom u drugom stanju. Mislim da bi tvoji roditelji bili smireni akd bi to uradili - rekla je gledateljka.

- Konstantin je slika i prilika mene kako sve više raste, tako da nemam zrno sumnje - rekao je Munja.

- Drago mi je da si ti shvatio i spoznao svoje dete. Sviđa mi se kako si se poneo u Eliti. Mislim da si jedan iskren čovek i da si pridavao važnosti da se braniš od zlih jezika. Turske serije su zanimljivije i ima više poštovanja nego u Eliti. Imao si prava da se braniš. Procenila sam da sve kažeš otvoreno u brk. Volela bih vas dvoje da vodim na ručak - rekla je gledateljka.

Kažu da nema dinara, tako da ćete vi plaititi - rekao je Munja.

- Stefani, ti si za mene super devojka koja zna da se brani. Mogu da mislim kolikot i je bilo teško kad si saznala da si trudna. Boljeg oca za svoje dete nikad nećeš naći. Ne želim da se rastanete - rekla je gledateljka.

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić