Matora spremna da se ostvari kao majka: Otac je ubeđuje da nađe dečka i rodi dete, otkrila i šta najbliži misle o Dragani! (VIDEO)

Otvorila sve karte!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Jovanu Tomić Matoru, Stefani Grujić i Danijela Dujkovića Munjeza. Matora je dala svoj sud o Mileni Kačavendi i krahu njenog prijateljstva sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Milena i ja smo se razdvojila zbog mnogo manje stvari, nikad mi nije uputila takve psovke, a ni ja njoj. Ona je izrazila sumnju u mene, zabolelo me je i razdvojile smo se bez reči. Ona je izrazila sumnju u Gastoza, ne kažem da treba da ima drugačiji stav, ali ako sumnja u prijateljstvo sa Gastozom ne znam kako on nije reagovao. Oni su kupovali mir, to se ranije osetilo između Gastoza i nje. Kad bi Stefan rekao da sumnja u moje prijateljstvo meni to ne bi bilo normalno. Ako je izrazila sumnju trebala je da prestane da se druži sa njim. On je nju potkačio oko Džordi, bila je priča da je Gastoz podržao, a na početku nominacija rekla je da ga voli bez obzira na sve. Mogla je da kaže da su imali drugasrvo, ali meni to nije normalno jer ona brani taj svoj stav. Mislim da je ona kalkulisala u odnosu sa njim. Mene i Gastoz ispitivao šta se desilo između Kačavende i Marka. Mislim da se trudne da vrednuju moralna načela, a ne primenjuju ih - govorila je Matora.

Usledilo je novo telefonsko uključenje, javio se gledalac Novica sa Fruške Gore.

- Ja sam podeljen na dva tabora, ovo dete koje je ušlo u vezu sa Jovanom nije snađeno i nema zdrav temelj u familiji. Moju Jovanu mnogo volim, ona je prilepak kao cvet gde sleće bumbar, preko nje se svi lepe da što duže budu u rijalitiju. Jovana, ti si jedna obična budala. Ti si jako elokventna, pametna, nemoj da ideš kod psihijatra i da ti prosipaju šuplje priče. Nađi momka - govorio je on.

- Isto mi je i danas tata priča, da nađem momka i samo da rodim dete. Ne mogu na silu kad ne ide, a dete mogu i sama sebi da rodim - dodala je Matora.

- Ti izuzetno voliš decu, nađi donora ili nekoga. Jovana, ti nisi ružna devojka, ali znaš li otkad ja tebe znam? Od prvog rijalitija. Kad budeš zatrudnela i kad ti počne trudnoća psiha će da ti se pormeni. Dođi kod mene kao kod oca, život ima da ti se promeni - nastavio je Novica.

- Imam majčinski instikt, ne želim da budem baba devojka. Tata mi je danas rekao da čak i onaj iz zatvora dolazi u obzir, samo da mi pravi decu. Moram da kažem da su moji oduševljeni Draganom, a nadam se da neće ista sudbina da me zadesi, sigurna sam - rekla je Matora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić