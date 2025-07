Neočekivano!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Jovanu Tomić Matoru, Stefani Grujić i Danijela Dujkovića Munjeza. Usledilo je novo telefonsko uključenje javila se gledateljka.

- Matora je vrh rijalitija. Vrh žena. Neka uđe u ne znam koju Zadrugu, pobediće. Ja bih za njih troje dala prvu nagradu. Munjez je vrh. Njegov drug, Terza, ma Munjez je za Terzu vrh vrhova. Svaka tebi čast šta si doživeo, preživeo i oprostio -rekla je gledateljka, nakon čega se uključila i sledeća:

- Stefani i Munji da poželim sve najbolje. Matora, rekli ste da ste 12 godina u rijalitiju, a u prošlom rijalitiju ste bili zajedno sa Gastozom. On uvek mora da ima neku dveojku da bi bio u centru pažnje - rekla je gledateljka.

- Stefani, kako si došla do toga da se pomiriš sa Munjezom nakon svega? - pitala je sledeća gledateljka.

- Ne znam, emocije su počele da mi se vraćaju - rekla je Stefani.

- Matora, mnogo ti je dobra pesma - rekla je gledateljka.

- Ćutite, mnogo me sramota. To je pesma sa Sanjom. Ognjen me nagovorio tu da repujem, joj, sad me sramota - rekla je Matora.

- Nekako se nasmeješ akd se prisetiš situacija sa Sanjom - rekla je Ana.

- Ivanija me stalno zezala. Pričala sam i sa Draganom, to je moja prošlost. Sa njom sam bila najduže. Ona je od svih mojih devojaka bila najbliža sa mojom porodicom. Nisam imala potrebu da je pljujem, nekako se više sećam lepih stvari nego ružnih - rekla je Matora.

- Šta se dešava sa Slađom i Terzom? - pitala je Ana.

- Niti mi je spominje, niti je rekao da će da ide na Zlatibor. okupiran je drugim stavrima. Mislim da od toga nema ništa. Njoj je odgovaralo da provodi vreme sa njim, ali nema od toga ništa ozbiljno. Smatrram da će oboje ući u devetku. Meni su oni oboje bili zanimljivi. Krivo mi je što nisu ušli u ozbiljnu vezu. Voleo bih da se zaljubi u nju, pa da gledamo druge scene jer bi to bilo komično - rekao je Munja.

- Ne vidim specijalno prijateljstvo, ali druženje okej - rekla je Stefani.

- Stefani, od koga si očekivala da dobiješ podršku, a da te razočarao? - pitala je Ana.

- Milica. Kad je Jovana ušla mi smo ostale u kontaktu, a onda kad sam ušla ona je drugačije govorila o mom majčinstvu. Okej da nemam svest, ali ona je baš u nekom smeru otišla. Kad je Munja razgovarao sa njom, ona je rekla da se predstavilo drugačije, a ja sam ušla i videla da je ona to pričala - rekla je Stefani.

