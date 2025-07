RAT DO ISTREBLJENJA! Slađa Poršelina spremna na žestoko raskrinkavanje Sofije, pa najavila susret sa Majom Marinković! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostilaBorislava Terzića Terzu, Slađu Poršelinu i Sofiju Janićijević. Usledilo je novo telefonsko uključenje javila se gledateljka.

- Ne kajem se što je on bio moj odabir, nije me sramota ni za izbore koje će imati nakon mene - rekla je Sofija.

- Mi nismo u vezi - rekao je Terza

- Ovde Marija iz Pazove. Sofija, imam više pitanja. Tvrdila si da na snimku sa Helenom Foks nisi ti. Meni lično naspram tebe iz emisije mi deluje da si ti. Ne tvrdim, ali mi tako deluje - rekla je gledateljka.

- Nisam iz tog sveta, mene privlače samo muškarci - rekla je Sofija.

- Takođe ispred nekog hotela, gde je bio i Atmir, tvrdiš da niste bili zajedno u isto vreme - rekla je gledateljka.

- Nije. To nije Albanija, nego Turska - rekla je Sofija.

- Prevare se dešavaju svakodnevno. Da možeš da vratiš vreme da li bi bila ponovo sa njim? - pitala je gledateljka.

- Bila bih, ali ne u tom periodu - rekla je Sofija.

- Terza, prošle godine sam te hvalila. Ove sezone nemam takvu sliku. Ja smatram da je on stavrno voleo Milicu. Ako si već napravi tu grešku, trebao si do kraja da ostaneš uz nju. Nisu ti trebale Poršelina, Mrvica i ostale - rekla je gledateljka.

- Nama se unutra dešava život. Zaljubio sam se i iskren sam bio. Ja nisam bio svestan šta sam uradio. Mene je realnost stigla kad je ušla unutra sa stomakom do zuba. Razumem je u potpunosti, zato se ne oglašavam i ne blatim je. Ne želim da se ove provlačim kao Kulići. Umesto da sam sad sa svojom ćerkicom, ja je još nisam video. Krenuo sam da idem od jedne do druge devojke da me ne bi povezivali sa Sofijom - rekao je Terza.

- Blam. Najgore što sam videla je ponižavanje te Buđevac iako se ona sama ponizila. Kad on njoj zviždi i ona dotrči u wc - rekla je gledateljka.

- Šta da im radim. I one zauzete su htele da budu sa mnom - rekao ej Terza.

- Misli na Teodoru Delić - rekla je Ivana.

- Slađo, što si sebi dozvolila ovakvo ponašanje? - pitala je gledateljka.

- Moje ponašanje je bilo savršeno. Blinda nije pala - rekla je Slađa

- Maja ti je bila drugarica, je l' okej da je pljuješ po medijima? - pitala je gledatelka.

- Ona je pokrenula rat sa mnom. Više ne opraštam, svako će dobiti ono što zaslužuje. Praštam kao pet sveštenika, ali više ne. Ona ne prašta, sve radi zarad nekog cilja. Moram da joj kažem da se vidimo za deset dana. Ako ja kopiram Maju, ona je onda kopirala Anu Korać. Ako obučem neku budnu kao ona, ne verujem da je to kopiranje - rekla je Slađa.

- Hvala plastičaru, na to sam mislila. Ako njegovi nisu prihvatili Milicu, nju tek neće. Ona je stanija sa Aliekspresa - rekla je gledateljka.

- Mene su užičani tako prozvali - rekla je Slađa.

- Ukoro ću živeti Slađin san, postaću zaštitno lice renta kara. Veliki pozdrav za Brazilca i Daču - rekla je Sofija.

- Nikad nisam radila u Tutinu, Švajcarskoj, niti sam promenila lični opis, ali posle ću pokazati sve. Pričala je kako nosi kupaći kostim, a to je bio kostim za animirku. Ja nikad nisam bila animirka, konobarica - najavila je Slađa.

- Ti si radila na vašarima - rekla je gledateljka.

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić