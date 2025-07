Dobila vetar u leđa: Sofija dobila silne pohvale, gledateljka misli da joj je jedina greška jer je ODUSTALA od Terze! (VIDEO)

Ovo je čekala da čuje cele noći!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila Borislava Terzića Terzu, Sofiju Janićijević i Slađu Lazić. Usledilo je novo telefonsko uključenje i javila se gledateljka iz Užica.

- Slađo, tvoje roditelje znam ceo život i divni su ljudi, ali tebe ne znam. Mi ugostitelji sve znamo, tako da si ti dobra čim ne znamo za tebe ništa loše - rekla je gledateljka.

- Sve se za mene zna još od "Zadruge 6", o meni se samo priča da mi je bivši dečko pokloni automobil. Nema toga Švajcarska, Tutin, sve dolaze i povezane su, pa kako meni nije došla torta? Maja priča da nema veze sa Bujanovcom, blati Aleksandru, a prva se tamo slikala - govorila je Slađa.

- Radila sam u najjačim lokalima, nikad ništa nisam čula - dodala je gledateljka.

- Ja sam moralna gromada i nikad ne bih ušla u rijaliti da može moj otac da sazna neke stvari i gleda - poručila je Poršelina.

- Zvala sam zbog Sofije, ja imam jednu ćerku i mnogo sam se iznervirala jer ovi ljudi nisu normalni koliko napadaju Sofiju. Celu noć slušam napade na devojku da je plastična, pa mnoge su prošle kroz rijaliti da su plastičnije od nje, i? Sve na devojku, ja ne razumem. Pogrešila je, priznala je i sklonila se, pa odustala. Šta je loše uradila do kraja rijalitija? Nije moralna, a one sve imaju više putera na glavi. Ja sam se baš iznervirala - govorila je gledateljka.

- Hvala, drago mi je da čujem nešto pozitivno za večeras - poručila je Sofija.

- Znaš gde si pogrešila? Jer si izašla iz te priče. One su svaku noć bile sa drugim i one su dobre, a šta je Sofija uradila osim toga? Ti si tako bila super, od priče sa Terzom kad si završila, pa do kraja.. Ja sam oduševljena, veruj mi. Terza, u odnosu sa Milicom te podržavam 100% - dodala je gledateljka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić