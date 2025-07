Tako lako je prešla preko svega: Sofija progovorila o susretu sa Gastozom, uverena da je njegova ljubav sa Anđelom čist DOGOVOR I IGRA! (VIDEO)

Ne veruje u njihova osećanja!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila Borislava Terzića Terzu, Sofiju Janićijević i Slađu Lazić. Usledilo je novo uključenje javio se Saša iz Beča.

- Terza će da naj*be, uzeće mu sve pare, a ona je njega prevarila tri puta pre nego on nju. Imam i ja dokaze, svi imaju neke dokaze. Šteta što Ena nije tu, nju znam iz Beča. Moj favoriti su bili Sofija i Karić. Slađa isto nije loša, ali je najpametnija kad ćuti, ali je dobar lik - rekao je on.

- Terza, kako gledaš na Munjinu situaciju? Juče je gostovao i rekao da nije još upoznao Konstantina - rekla je Ivana Šopić.

- Teška je situacija što se tiče Munje, svi se borimo da vidimo kako šta oko para i oko dece. Vidim da se sad tagovao u Smederevu i nadam se da će da vidi svoje dete. Vidim da provode vreme zajedno. Mislim da njena majka treba da pusti loptu, ipak je to njegovo dete. Mislim da će Munja biti dobar otac, nije on cvećka, nije ni Stefani cvećka. Mislim da će sve da legne kad uzmu dete, kad budu živeli zajedno - govorio je Terza.

- Sofija, Kačavenda je gosotovala sa Gastozom, kažu da je to najskandaloznija emisija, šta ti kažeš? - pitala je Ivana Šopić.

- Mislim da ju je pogodilo sve za Nenada jer ga je zavolela kao druga i podržavala ga je. Ona je očekivala njegovo javno izvinjenje ovde, to je moje mišljenje, nisam pričala o tome sa njom. Ja sam joj pružila podršku, ne mešam se u sukob. Podržaću je uvek, to je žena. Mi smo nekad emotivne i treba nam podrška. Ona je u kući bila razapeta i nema ko je nije vređao. Ja sam bila svedok kad su joj rekli da su joj sinovi na kamati, uvek su joj provlačili decu. Mislim da bi svako na njenom mestu onako reagovao, ako ne i gore - pričala je Sofija.

- Je l' si se čula sa Gastozom? - pitala je Ivana Šopić.

- Ne, slučajno samo se videli u prolazu. Pozdravio se sa mnom i sa Dačom, a posle je rekao da sam ga ne znam kako poljubila. Dodala sam ga na Instagramu, ne znam da li je on mene. On je meni drag, on je legenda za rijaliti i ja ga stvarno gotivim. On dobro zna da igra ovu igru baš jer zna da navuče da ide na živce. Dobro je odigrao sa Anđelom, sve sa Anđelom je dobro odigrao, jedna zabluda. Onakve svađe, a na kraju poljubac baš sam bila u šoku. Nije mi bilo jasno da posle onog da nikad neće da bude sa njom bude poljubac i ona da je tako lako prešla njegovim drugarima preko svega. Što se tiče njega, mislim da je ovo njegova igra. Možda je želeo nju da dovede do prvog mesta, napadao ju je, a videlo se da je to bilo veštački. Ponašanje kakve je Nenad imao prema njoj poslednje dve nedelje, totalno ju je ponizio kao ženu i očekivala sam da će ona da bude pobednica, ali su ljudi prepoznali tu igru i on je pobednik. Mene je poljubac šokirao jer ako nisu toliko složni bili u "Eliti" kako su sad toliko složni? - komentarisala je Sofija.

